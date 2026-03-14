Agencias

Claudia Osborne esquiva las preguntas sobre Gabriela Guillén y desvela cómo se encuentra su padre, Bertín Osborne

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Claudia Osborne ha reaparecido en Sevilla junto a su marido, José Entrecanales, para asistir a la boda de Myriam Gonzalo y Luis Domecq, una cita social en la que se ha dejado ver tranquila y muy discreta. La pareja llegó a la iglesia y ocupó su lugar entre los invitados, evitando hacer declaraciones extensas pero mostrando apoyo al entorno familiar y social que les une a los novios.

A la salida, Claudia ha sido preguntada por el estado de su padre, Bertín Osborne, y se ha limitado a responder de forma escueta pero positiva, asegurando que se encuentra "muy bien". Con esta frase, la coach ha querido zanjar cualquier especulación sobre el momento personal del cantante, sin entrar en más detalles ni abrir nuevos frentes mediáticos.

Las cuestiones sobre Gabriela Guillén, madre de uno de los hijos de Bertín, han quedado completamente en el aire, ya que ha optado por ignorar las preguntas relacionadas con ella. Esta actitud encaja con la línea de silencio que la familia viene manteniendo desde que la relación entre Bertín y la paraguaya terminó.

Mientras tanto, Gabriela sí se ha pronunciado en televisión sobre cómo vivió su relación con el padre de su hijo. Durante su participación en 'Supervivientes', ha dejado claro que, en su opinión, el cantante no es una buena pareja, aunque sí ha querido matizar que lo considera un buen padre.

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