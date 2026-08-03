Qatar, Egipto y Turquía reclaman que Israel deje de atacar Gaza, lo que "amenaza la distensión"

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Las autoridades de Qatar, Egipto y Turquía, países mediadores en el conflicto en la Franja de Gaza, han reclamado este lunes que Israel respete el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 y cese sus ataques contra el enclave palestino, advirtiendo de que estos "amenazan la distensión", especialmente después del anunciado desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Los mediadores subrayan la necesidad de que Israel cumpla con todas sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y respete plenamente sus compromisos en el marco del acuerdo de alto el fuego, y afirman que la continuación de estas violaciones constituye un incumplimiento del acuerdo y socava los esfuerzos destinados a aplicar su segunda fase, especialmente tras el anuncio por parte de Hamás y las facciones palestinas de su aceptación de la 'hoja de ruta', en particular la disposición relativa al control de las armas", han declarado en un comunicado conjunto.

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Los tres países, que han denunciado que estos ataques "agravan el sufrimiento" de los civiles en la Franja de Gaza, han advertido de que "estas violaciones amenazan el camino hacia la distensión", por lo que han pedido a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades y ejerza la presión necesaria sobre Israel para que cumpla con sus obligaciones" en materia de Derecho Internacional así como las que adquirió cuando aceptó la tregua con Hamás hace ya diez meses.

"El presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump calificó el consenso alcanzado sobre la hoja de ruta para la segunda fase como un 'acuerdo histórico", han recordado antes de incidir en "la necesidad de evitar cualquier obstáculo a los esfuerzos destinados a lograr una desescalada sostenible que conduzca a un alto el fuego permanente y al fin del sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza".

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Las autoridades gazatíes, lideradas por Hamás, han confirmado este domingo que 1.202 palestinos han muerto y 4.076 han resultado heridos por bombardeos de Israel desde que entró en vigor el acuerdo alcanzado entre las dos partes en octubre de 2025.