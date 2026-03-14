Audrey Pascual suma un bronce en eslalon en los Juegos Paralímpicos de Invierno

El conteo de medallas de España en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo depende en exclusiva de los logros de Audrey Pascual, quien alcanzó su cuarta distinción en la cita. Según informó la agencia EFE, la esquiadora, con 21 años y natural de Madrid, aseguró la medalla de bronce en la modalidad de eslalon para atletas que compiten sentadas. La prueba se celebró este sábado y Pascual destacó entre las participantes tras superar una caída reciente y mantenerse entre las tres primeras del podio, lo que consolida su liderazgo en el medallero nacional.

Tal como publicó EFE, Pascual llegaba a la competición como subcampeona vigente en esta disciplina. En la primera manga del eslalon, logró reponerse del accidente sufrido el jueves anterior durante el gigante y finalizó con un tiempo de 43,02 segundos, marcando la mejor marca y aventajando apenas en una centésima a la representante china Wenjing Zhang. Esta ajustada diferencia marcó el ritmo de la jornada y mantuvo las expectativas sobre el desempeño de ambas en la manga definitiva.

Durante la segunda manga, en la cual Pascual fue la última en salir a pista, el desenlace se decidió por un estrecho margen. La española finalizó tercera, a 35 centésimas de Zhang, quien obtuvo el oro con un tiempo total de 1:27,69. La finlandesa Nette Kiviranta se adjudicó la medalla de plata, mientras que la alemana Anna-Lena Forster se ubicó en la cuarta posición, terminando fuera del podio. El medio EFE detalló que esta actuación llevó a Pascual a conseguir su cuarta medalla en los Juegos, después de los dos oros conquistados en supergigante y combinada, y la plata lograda en descenso.

El desempeño de Pascual destaca no solo por sumar metales, sino también por concentrar todos los éxitos españoles en la competición, ya que el medallero nacional depende exclusivamente de su actuación. Este sábado, también compitió la española Iraide Rodríguez, quien estuvo cerca de obtener el diploma paralímpico tras concluir en la novena posición con un tiempo de 1:54,45, de acuerdo con la información de EFE.

La jornada de eslalon estuvo marcada por la presión añadida tras la caída de la madrileña en la prueba de gigante. A pesar de esa circunstancia, Pascual se sobrepuso y lideró la competición durante buena parte del recorrido. Su regularidad y capacidad para recuperarse de la adversidad quedaron reflejadas en los resultados que cimentaron su posición como principal representante española en estos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Con el bronce sumado en el eslalon, Pascual no solo amplió su palmarés individual, sino que reafirmó su posición como figura clave del esquí paralímpico español. Los logros alcanzados en Milán y Cortina d’Ampezzo, según consignó EFE, convierten a la deportista en la gran protagonista de la delegación, al tiempo que sitúan a España, a través de sus resultados, en el escenario internacional del esquí alpino adaptado.