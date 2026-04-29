EEUU y aliados americanos acusan a China de "politizar el comercio marítimo" con medidas contra buques panameños

Estados Unidos junto a otros cinco países de las Américas, entre los cuales no está Panamá, han acusado este martes a China de "politizar el comercio marítimo" con una "presión económica selectiva" manifestada a través de acciones que, según seis firmantes de la declaración conjunta, "han afectado a los buques con bandera panameña" últimamente.

"Las naciones de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, unidos en nuestra misión compartida de garantizar la seguridad de nuestro hemisferio, reafirmamos que la libertad de nuestra región es innegociable", reza un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado norteamericano.

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En el mismo, los signatarios han asegurado dar seguimiento a "la presión económica selectiva de China y las recientes acciones que han afectado a los buques con bandera panameña", las cuales "constituyen un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones" de la región.

"Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida. Todo intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todos", han subrayado.

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En este sentido, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado ha alegado, al difundir en redes la nota, que "Panamá es un pilar" del sistema marítimo regional y "debe permanecer libre de influencias predatorias". "No toleraremos la interferencia de China en el comercio marítimo en nuestro vecindario", ha mantenido la cartera en un breve mensaje acompañado del hashtag 'AmericasFirst' ("Américas Primero").

La declaración conjunta llega en el marco de la controversia surgida por las retenciones de buques con bandera panameña en puertos de China, una serie de eventos que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ligó a inicios de mes a la decisión del Tribunal Supremo de Panamá de no prorrogar las concesiones de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal a la empresa china CK Hutchison, tras lo que las autoridades del país centroamericano tomaron el control de las mismas.

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Ante las denuncias de retenciones de buques, los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú respaldaron apenas dos días después a Panamá, un pronunciamiento agradecido por el Ejecutivo de esta república que, no obstante, descartó a la semana siguiente que se tratara de "retaliaciones políticas", según el propio presidente panameño, José Raúl Mulino, que atribuyó lo sucedido a un tema "técnico".