Japón califica de éxito diplomático el paso de un petrolero nipón por Ormuz, según medios

Tokio, 29 abr (EFE).- El paso por el estrecho de Ormuz de un buque vinculado a la petroquímica japonesa Idemitsu Kosan, cargado con dos millones de barriles de crudo, fue calificado este miércoles de éxito diplomático por fuentes del Gobierno nipón, citadas por la cadena pública de televisión NHK.

"El paso de buques vinculados a Japón por el estrecho de Ormuz ha sido solicitado en repetidas ocasiones", dijo a NHK un funcionario del Ministerio de Exteriores sin revelar su identidad, por lo que la cartera "considera que esto puede considerarse un logro diplomático".

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Una segunda fuente gubernamental citada por NHK, también anónima, recordó que otros buques todavía no pueden cruzar libremente este estrecho crucial. "Para garantizar un suministro energético estable para Japón, debemos seguir exigiendo que todos los países garanticen la libertad de navegación y la seguridad de sus buques", dijo.

Aunque la compañía nipona declinó comentar la situación del buque por motivos de seguridad, según un comunicado recogido por NHK, el portal de seguimiento MarineTraffic indicó que el petrolero Idemitsu Maru se encontraba este miércoles en el Golfo de Omán a las 12:30 hora local (3:30 GMT) tras haber cruzado el estrecho de Ormuz, y se espera que llegue a la ciudad nipona de Nagoya a mediados de mayo.

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La televisión estatal iraní Press TV informó la pasada noche del cruce del Idemitsu Maru, un buque con bandera panameña gestionado por una filial de la refinería japonesa Idemitsu Kosan, y cargado con crudo desde el pasado marzo en Arabia Saudí.

"El paso requirió coordinación con Teherán", indicó Press TV. No obstante, fuentes oficiales japonesas aseguraron a NHK que Tokio no pagó un peaje a Irán.

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Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo del estrecho de Ormuz, por el que circula normalmente el 20 % de petróleo mundial y otros productos vitales para la economía mundial, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio mandatario cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes. EFE

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