Valeria Castro habla como nunca de su amistad con Sara Carbonero: "Como persona es un once, un referente al que admirar"

Los artistas más importantes de la música en español se han dado cita este jueves en la entrega de los Premios Dial en Tenerife y, entre los asistentes, además de estrellas internacionales como Laura Pausini, Carlos Vives, o Luis Fonsi, algunas de las voces más populares de nuestro país, como Pablo Alborán, Mónica Naranjo, Pablo López, o Valeria Castro.

Después de un parón en su carrera musical para tomarse un merecido descanso después de una época especialmente frenética, la artista canaria ha reaparecido en esta cita tan especial y, además de confesar que "la música es esa pasión con la que crecí desde niña y me lo ha dado todo", se ha sincerado como nunca sobre su amistad con Sara Carbonero, para la que no tiene más que palabras de admiración.

Reconociendo que "tengo que hablar con ella y justo la veré alguno de estos días", Valeria confiesa que "siempre la he adorado como amiga y eso es lo más bonito que puedo tener de alguien, que la gente la conoce por otras cosas, pero que yo conozco como persona real".

"Siempre me he sentido muy arropada por ella, y como persona es un once. La verdad que es una mujer encantadora, una mujer valiente, de la que una siempre se inspira y para mí siempre será eso, una amiga a la que arropar y un referente a la que, bueno, admirar y aprender de ella" ha revelado emocionada.

Y aunque muy discreta tras el revés de salud por el que Sara fue ingresada durante 13 días en un hospital de Lanzarote a principios del pasado mes de enero, la cantante sí ha confirmado que está completamente recuperada, "y yo feliz de que esté ya bien ella".

"Sara es una persona súper cercana, súper humana que es al final lo que a veces, quizás las televisiones y las cámaras, claro, pueden como ver otra cosa, pero no somos más que humanos y Sara no es más que eso, claro -Está recuperada, que es lo que nos importa" ha asegurado.

