Una persona muere cada 16 minutos en las listas de espera de la dependencia, según un informe

Una persona muere cada 16 minutos en las listas de espera de la dependencia, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.

Según el informe, consultado por Europa Press, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 32.704 personas en la lista de espera de la dependencia: 17.994 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 14.710 esperando a ser atendidas aun teniendo reconocida su situación de dependencia.

Además, señala que hay 258.167 personas en las listas de espera de la dependencia y que el tiempo medio de resolución desde la solicitud hasta la resolución del expediente en España fue de 341 días, siete más que el año anterior.

Según los datos del informe, al finalizar 2025, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia y han aumentado en 158.618 las personas atendidas.

Asimismo, indica que más de 4 millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 19 años de funcionamiento del sistema, mientras que 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

Por tipo de atención, el estudio revela que en España hay 66.246 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como prestación única la teleasistencia, 273 más que en 2024; y que un 44,6% (735.889 personas) son atendidas con la prestación de cuidadores familiares, con un importe medio mensual de 264,55 euros.

El documento también señala que se mantienen las desigualdades entre territorios. Castilla-La Mancha y Castilla y León alcanzan la mayor puntuación en la Escala del Observatorio (8,25 y 7,5 respectivamente), mientras que Extremadura (2,25) y Ceuta y Melilla (2,5) obtienen la menor puntuación.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que "en 2024 el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los tres años anteriores (2021/2023)" algo que se ha visto reflejado, según añade, "en la limitación de sus prestaciones y servicios".

Además, añade que, "a pesar de que no se aumentó el presupuesto estatal para el nivel acordado de la dependencia, en 2025 se produjo un incremento del gasto de 159 millones de euros, por la obligación del Ministerio de soportar el nivel mínimo de financiación al haberse incrementado el número de personas atendidas", a los que se añaden "los 121 millones de euros por la que se distribuye entre las comunidades autónomas el suplemento de crédito para la financiación del nivel acordado de dependencia establecido en el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre (Ley ELA)".

También indica que "se tuvieron que suplementar 96 millones de euros para cuotas de Seguridad Social de cuidadoras no profesionales"

De esta forma, apunta que en 2025 se alcanzó "un máximo" de inversión en el sistema, con 13.506,6 millones de euros, que representa el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE.

A su vez, recuerda que recientemente se ha aprobado el proyecto de reforma de la de dependencia "sin incremento presupuestario y cuando todavía no se han cumplido los contenidos de la actual norma".

Aunque destaca que hay "aspectos positivos" en el proyecto, advierte de que "sería necesario aumentar en 1.000 millones de euros" la partida destinada a dependencia en los próximos PGE "para que estas 'buenas intenciones' sean realidad, exigiendo a las comunidades autónomas agilizar procedimientos que reduzcan la lista de espera e incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades".