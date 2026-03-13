Agencias

Una milicia proiraní de Irak reivindica haber derribado el avión cisterna perdido por EEUU

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han asegurado este viernes haber derribado un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste del país y haber alcanzado un segundo, horas después de que el Ejército de Estados Unidos haya anunciado "la pérdida" de una aeronave de este tipo que se ha "estrellado en el oeste de Irak".

"Los muyahidines de la Resistencia Islámica en Irak han derribado un avión KC-135 perteneciente a la ocupación estadounidense en el oeste de Irak utilizando armamento adecuado", han afirmado en un comunicado en el que han ensalzado sus acciones "en defensa de la soberanía de nuestro país y su espacio aéreo, violado por la aviación de las fuerzas de ocupación".

Poco después, han difundido un segundo documento en el que declaran haber "atacado, con armamento apropiado, un segundo avión KC-135 perteneciente a la ocupación estadounidense", también en el oeste del país.

"Su tripulación ha logrado escapar tras ser alcanzado y ha realizado un aterrizaje de emergencia en un aeródromo enemigo", agrega el texto en una información que también coincidiría con la compartida por el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) horas antes, cuando ha indicado que en el suceso han estado implicadas dos aeronaves, una de las cuales ha aterrizado sin inconvenientes.

La información divulgada por estas milicias proiraníes, de tratarse como parece de los mismos aviones, contradice la versión estadounidense, que ha mantenido que el incidente no se "debió a fuego hostil ni a fuego amigo".

