Turquía garantiza normalidad absoluta en su actividad turística y aeroportuaria

El Gobierno turco hizo un llamamiento a turoperadores, agencias de viajes online y socios del sector turístico internacional para que mantengan la promoción de Turquía como destino de cara a la temporada de verano de 2026, asegurando que la demanda proveniente de los principales mercados internacionales permanece sólida. Según informó el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía, acompañado por la Agencia de Promoción y Desarrollo Turístico (TGA), la actividad turística y las operaciones comerciales en el país transcurren con absoluta normalidad y no presentan interrupciones a pesar de la cobertura mediática sobre tensiones en Oriente Medio.

El Ejecutivo turco subrayó, de acuerdo con el comunicado recogido por la Agencia TGA, que Turquía, como nación mediterránea, no forma parte ni se ve afectada en su operatividad por los conflictos regionales en Oriente Medio. La administración remarcó que los principales destinos turísticos del país, tales como Estambul, Anatolia, Bodrum, Izmir y Capadocia, continúan recibiendo de forma regular viajeros de Europa, Norteamérica y la región Asia-Pacífico, sin alteraciones en los flujos de llegadas internacionales.

El medio oficial precisó que todos los complejos hoteleros, excursiones y experiencias programadas mantienen los servicios previstos, sin que se hayan registrado cierres, restricciones gubernamentales, ni alteraciones en la prestación de actividades turísticas en ninguna zona del territorio nacional. El Ministerio turco recalcó que la infraestructura turística permanece disponible y accesible a los viajeros internacionales y a los operadores globales, y garantizó la continuidad de las operaciones habituales en toda la red de destinos estratégicos.

En cuanto al transporte aéreo, las autoridades detallaron que los principales aeropuertos internacionales del país, incluidos los hubs de Estambul y los edificios aeroportuarios en áreas vacacionales, funcionan a total capacidad operativa. Según consignó el comunicado recogido por los medios turcos, las autoridades de transporte desmintieron la existencia de cierres, desvíos o restricciones en la conectividad aérea producidas por la situación en la región. Todas las aerolíneas que tienen base u operan en Turquía respaldaron esta información al ratificar que no se han producido cancelaciones de vuelos derivadas del contexto geopolítico.

El Ministerio de Cultura y Turismo, reportó la Agencia de Promoción y Desarrollo Turístico, afirmó su disposición a informar y suministrar datos tanto a inversores como a socios comerciales internacionales. Entre las medidas implementadas, la autoridad turística se comprometió a proporcionar declaraciones y sesiones informativas periódicas al ecosistema global de la industria, con el fin de fortalecer la confianza tanto en los principales mercados emisores como en los consumidores finales que consideran al país para sus viajes futuros.

El comunicado oficial también especificó que la estabilidad turística de Turquía responde a su posición geográfica y a la diferenciación entre los desafíos regionales y la realidad operativa interna. Las autoridades insistieron en la importancia de distinguir la posición del país respecto a los actuales focos de conflicto, y reiteraron que las actividades en el sector turismo y la conectividad internacional se desarrollan conforme a lo planificado.

Las previsiones para la temporada alta reflejan, según las cifras y declaraciones difundidas por el Ministerio y la Agencia TGA, un sostenido interés de los mercados que comprenden la realidad geográfica de Turquía. El informe agregó que los operadores y socios internacionales han recibido garantías institucionales para continuar con las operaciones comerciales y la promoción activa del destino, mientras la administración pública garantiza el acceso pleno y la prestación ininterrumpida de servicios turísticos en todos los niveles de la cadena de valor.

El Gobierno turco concluyó, de acuerdo con lo publicado por la Agencia de Promoción y Desarrollo Turístico, que se mantendrá en contacto permanente con los actores globales de la industria, proporcionando información de manera proactiva, para preservar la confianza en la estabilidad del destino y estimular la reactivación del sector en el ciclo estival de los próximos años.