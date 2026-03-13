Sánchez lamenta la muerte del militar francés por el ataque iraní y asegura que España "siente" el dolor "como propio"

La base militar en la región autónoma del Kurdistán iraquí, donde resultó mortalmente herido el suboficial francés Arnaud Frion y otros seis uniformados galos sufrieron lesiones, se encontraba en el centro de las tensiones derivadas de la ofensiva reciente de Estados Unidos e Israel contra Irán, responsable de más de 1.200 víctimas, según cifras oficiales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su pesar tras conocerse estos hechos y trasladó el respaldo y la solidaridad de España al pueblo francés y a los familiares de la víctima, según reportó Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Sánchez afirmó a través de un mensaje en la red social X que España "siente como propio el dolor de toda Francia", poniendo el acento en la unidad europea frente a este tipo de acontecimientos, y transmitió “todo el cariño” y el apoyo tanto a los allegados del suboficial fallecido como al conjunto de la sociedad francesa. Además, indicó que Europa constituye una comunidad de valores y, en ese marco, los sucesos luctuosos afectan por igual a sus diferentes miembros.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también emitió un mensaje condenando de manera explícita el ataque ocurrido en Erbil, y extendió sus condolencias tanto a la familia de Arnaud Frion como al Estado francés en nombre de España. Albares manifestó el deseo de que los militares heridos tengan una pronta recuperación y subrayó que “estos injustificables ataques deben parar”. Añadió que los episodios de violencia constituyen amenazas reales contra la soberanía e independencia de Irak y generan consecuencias para la estabilidad regional. El ministro recordó igualmente el compromiso español, junto con sus aliados, en la lucha contra el grupo yihadista Daesh y el terrorismo en general.

La escalada de violencia ha incluido también daños materiales en otras bases internacionales presentes en Irak. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó en otro comunicado el ataque de Irán contra una base italiana en Irak que, según las declaraciones recogidas por Europa Press del ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, dejó daños leves pero ninguna víctima.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó públicamente la muerte del suboficial Arnaud Frion como consecuencia de un ataque con drones que calificó de “inaceptable” contra la base militar en el norte de Irak. Macron insistió en que la presencia de las fuerzas francesas en territorio iraquí responde a la lucha contra el terrorismo. Según destacó el mandatario galo, la guerra en Irán no puede utilizarse para justificar este tipo de acciones.

Horas antes de hacerse oficial el balance de muertos y heridos, una milicia iraquí aliada de Irán, denominada Ashab al Kahf, había emitido amenazas dirigidas a intereses franceses en Irak y otras zonas de la región, tras la llegada del portaaeronaves francés Charles de Gaulle al área de operaciones bajo el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). En un comunicado divulgado en redes sociales, la organización advirtió de ataques inminentes contra instalaciones y efectivos franceses. Además, el grupo solicitó a “los hermanos en las fuerzas de seguridad” alejarse al menos 500 metros de la base K1 —ubicada a unos 15 kilómetros de Kirkuk— por motivos de seguridad. Esta base mantiene presencia de tropas francesas integradas en la coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir al Estado Islámico.

La milicia Ashab al Kahf, activa desde 2019 y responsable de varias reivindicaciones de ataques a intereses estadounidenses en Irak, incluidas acciones contra la embajada en Bagdad, se abstuvo de atribuirse el ataque específico en Erbil. Según los datos recogidos por Europa Press, su amenaza iba en el contexto de respuesta a la escalada de hostilidades surgidas de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Diversas milicias proiraníes en Irak han intensificado sus acciones en los últimos días, con ataques recurrentes contra instalaciones y objetivos vinculados a Estados Unidos dentro del país. Los analistas consultados por Europa Press señalaron que estos ataques buscan establecer una respuesta a la ofensiva militar lanzada por los gobiernos estadounidense e israelí contra Irán, cuyo balance provisional asciende a más de 1.200 fallecidos, según información de las autoridades iraníes citada por este medio.

La muerte del sargento primero Arnaud Frion representa el primer fallecimiento de un militar europeo en el marco de esta escalada regional, lo que ha motivado expresiones de rechazo de alto nivel tanto dentro de la Unión Europea como en países aliados. Las reacciones coincidieron en rechazar cualquier ataque a fuerzas europeas desplegadas en misiones internacionales y reiteraron la apuesta por mantener la lucha contra el terrorismo como prioridad para la estabilidad en Oriente Próximo, detalló Europa Press.