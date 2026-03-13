Rusia convoca a los embajadores de Francia y Reino Unido por "implicación directa" en el ataque en Briansk

El Ministerio de Exteriores de Rusia sostuvo que el bombardeo contra la provincia de Briansk constituye una provocación orientada a frenar cualquier iniciativa hacia un acuerdo pacífico en el conflicto en Ucrania. Según consignó el comunicado oficial, el silencio por parte de Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sería interpretado por Moscú como una aceptación tácita del empleo de métodos terroristas y un descrédito para ambos países. Con ese argumento, el gobierno ruso convocó a los embajadores francés y británico en Moscú para exigir una respuesta pública sobre los hechos y demandar una condena explícita al ataque.

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Exteriores y recogida por varios medios internacionales, la cartera diplomática citó este viernes a los embajadores Nicolas de Riviére (Francia) y Nigel Casey (Reino Unido) a raíz del ataque con misiles perpetrado el martes sobre la provincia de Briansk. Este ataque provocó al menos siete muertes y dejó más de 40 personas heridas, según detalló la fuente oficial. En su posicionamiento, las autoridades rusas responsabilizaron a París y Londres por lo que definieron como una "implicación directa" en la operación militar lanzada contra territorio ruso.

Tal como publicó el Ministerio de Exteriores ruso, sus investigaciones concluyen que el ataque no habría podido realizarse sin la participación de expertos militares procedentes de Francia y el Reino Unido, así como el traspaso de datos de inteligencia aportados a Ucrania. El comunicado también subrayó que la transferencia de información sensible al “régimen neonazi de Kiev”, tal como denominan al gobierno ucraniano, fue determinante para el lanzamiento de los misiles.

Según informó el medio, la exigencia a París y Londres incluye la presentación de una condena firme y clara sobre lo que Moscú califica como un “ataque terrorista” de las Fuerzas Armadas ucranianas. En palabras del Ministerio, se solicita que tanto el Reino Unido como Francia “ofrezcan una respuesta pública” frente a lo sucedido. Las autoridades rusas advirtieron que si ambas capitales persisten en su rol de cómplices de los crímenes de guerra atribuidos a Ucrania, serán responsables de las consecuencias destructivas del actual conflicto armado y de una posible escalada en las tensiones internacionales.

El comunicado ruso agrega que la ausencia de una postura condenatoria por parte de París y Londres consolidaría, a ojos de Moscú, el empleo de métodos que calificaron como terroristas y destacaron la gravedad de tal situación tratándose de países que forman parte del principal organismo de seguridad global, la ONU. En ese marco, la diplomacia rusa instó a ambos países a reconsiderar sus acciones, abandonar toda práctica militar que consideraron perjudicial y, según su versión, centrarse nuevamente en la resolución de la crisis de Ucrania, máxime cuando la región atraviesa una escalada adicional en Oriente Próximo.

Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se refirió este miércoles de modo particular al papel de Londres en los hechos. Según reportó la prensa internacional, Peskov apuntó al Reino Unido por su contribución en la capacitación de efectivos ucranianos para el manejo de misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow, armamento de producción británica. Moscú sostiene que la asistencia militar técnica brindada por Londres a Ucrania tuvo un impacto directo en el ataque con misiles registrado en Briansk.

En la misma jornada, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció mediante una publicación en redes sociales la utilización de dichos misiles contra una fábrica de componentes para armamento localizada en la región atacada. El parte militar de Kiev señaló que la infraestructura afectada experimentó “daños significativos” como resultado de esta operación, aunque no se refirió al número de víctimas reportado por las autoridades rusas.

Distintos fragmentos del comunicado divulgado en la web oficial del Ministerio de Exteriores ruso apuntan que el ataque debe comprenderse dentro de una estrategia para debilitar cualquier posible acercamiento diplomático y aumentar las tensiones regionales. Desde esa perspectiva, Moscú sostiene que el asunto requiere no sólo respuestas bilaterales, sino un reposicionamiento de la crisis ucraniana en las agendas internacionales, particularmente en el contexto de los últimos acontecimientos en Medio Oriente.

Al concluir su declaración escrita, la diplomacia rusa resaltó la necesidad de que Francia y Reino Unido abandonen lo que denominaron “acciones inhumanas” en política exterior, vinculadas a la búsqueda de mejoras en su perfil político, y reorienten su prioridad hacia la resolución del conflicto mediante negociaciones. Según reiteraron las fuentes oficiales citadas por la prensa rusa y europea, la posición de Moscú es que la responsabilidad por cualquier escalada futura recaerá también sobre quienes, a su juicio, colaboran directa o indirectamente en el apoyo militar y de inteligencia brindado a Ucrania.

El caso de Briansk se integra así en el constante cruce de acusaciones entre Moscú y las potencias occidentales, en un contexto donde los ataques contra objetivos en territorio ruso han generado un aumento de las tensiones diplomáticas en Europa. Las reacciones, tanto de los gobiernos de París como de Londres o de organismos multilaterales, no fueron incluidas en el comunicado ruso, que centra su exigencia en una postura pública inmediata de condena y deslinde de responsabilidades por parte de ambos países.