Previa del Real Madrid-Elche CF

La situación del Elche CF en la tabla durante el arranque de 2026 coloca al equipo en una posición comprometida, a solo un punto del descenso, tras una racha negativa que incluye seis derrotas y únicamente cuatro empates en los diez partidos disputados este año. De acuerdo con la información difundida por el medio fuente, el Real Madrid recibirá al conjunto ilicitano este sábado a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, en la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26, en un encuentro condicionado tanto por las urgencias de los visitantes como por la exigente lucha de los locales por el liderato frente al FC Barcelona.

Según relató la fuente, los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan al compromiso tras una contundente victoria por 3-0 sobre el Manchester City, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, resultado que incrementó la moral del vestuario merengue. Esta goleada, especialmente significativa por la actuación colectiva mostrada y por el triplete de Fede Valverde, supuso lo que se describió como la mejor versión del equipo en la temporada bajo el mando de Arbeloa. En la Liga, el Real Madrid acumula 63 puntos y se posiciona a cuatro unidades del primer lugar ocupado por el FC Barcelona, de modo que un triunfo ante el Elche les permitiría recortar diferencias y ejercer presión sobre el líder del campeonato.

El contexto de este partido se complica por el historial reciente del Real Madrid en casa. La derrota más reciente en el Bernabéu fue ante el Getafe CF por 0-1, resultado que marcó el primer tropiezo como local desde diciembre y obligó al equipo a replantear su rendimiento en su estadio, según consignó el medio original. No sumar una victoria supondría para los blancos enlazar dos partidos consecutivos sin ganar en su campo por primera vez desde octubre de 2021, con el consiguiente riesgo deportivo en la pugna por la cabeza de la clasificación.

El Real Madrid afronta el encuentro con numerosas bajas. De acuerdo con lo publicado, el técnico cuenta con un margen de maniobra limitado para las rotaciones debido a la saturación en la enfermería. Entre los ausentes, destacan Kylian Mbappé —quien permanece fuera para el partido contra Elche pero podría reincorporarse ante el Manchester City—, Jude Bellingham, Éder Militao, Dani Ceballos, Álvaro Carreras, Ferland Mendy, David Alaba y Rodrygo Goes, todos lesionados. Además, Franco Mastantuono está sancionado y no disponible. En consecuencia, Arbeloa probablemente recurrirá a los titulares Dani Carvajal, Raúl Asencio, Fran García, Eduardo Camavinga y Gonzalo García, con la intención de dar descanso a piezas habituales como Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, este último aún con molestias físicas tras el reciente compromiso europeo. El contexto representa una oportunidad para varios jugadores de la cantera, como Manuel Ángel Morán y Thiago Pitarch, quien ya acumula tres titularidades.

Frente a este panorama, el Elche CF viaja a la capital en pleno declive desde que comenzó el año. El medio fuente detalló que la escuadra de Éder Sarabia no ha logrado una victoria a domicilio en toda la temporada, siendo uno de los tres equipos en las cinco grandes ligas europeas sin triunfos como visitante en este periodo. Su situación liguera se agravó tras la derrota más reciente, un 2-1 frente al Villarreal CF, en la que solo lograron recortar distancias en el tramo final. Esta ha sido la cuarta caída consecutiva fuera de casa y mantiene al club en el grupo de los menos competitivos de la actual campaña.

La historia tampoco favorece al Elche en sus visitas al estadio madridista. Según informó la fuente, el conjunto ilicitano nunca ha conquistado los tres puntos en sus 26 desplazamientos a Chamartín en LaLiga, sumando 21 derrotas y solo cinco empates. El único punto logrado por el Elche en este estadio data de un empate en 2022, cuando llegó a ponerse en ventaja 0-2 antes de conceder la igualada, según publicó la fuente original. Esta estadística refuerza la complejidad que enfrenta el equipo visitante frente al Real Madrid.

No obstante, el Elche conserva argumentos ofensivos. El medio fuente destacó que el club únicamente se quedó sin marcar en dos de las trece salidas realizadas en el torneo —la más reciente en noviembre pasado—, y actualmente ocupa la octava posición de LaLiga EA Sports en cuanto a goles anotados, con un total de 35 tantos en la temporada. El entrenador Éder Sarabia afronta también bajas relevantes para el duelo: Héctor Fort y John Chetauya se encuentran fuera de la convocatoria, a la vez que la participación de Pedro Bigas permanece en duda. Matías Dituro parece perfilado para ocupar la portería. Para el carril derecho hay hasta tres candidatos: Josan Ferrández, Tete Morente y Buba Sangaré. André da Silva, quien marcó en el más reciente encuentro en Villarreal, podría formar pareja con Álvaro Rodríguez, exjugador madridista, en la delantera.

En cuanto a formaciones, el medio fuente anticipó que el Real Madrid podría alinear a Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga, Manuel Ángel, Pitarch, Güler; Gonzalo García y Vinícius. Por parte del Elche, se espera a Dituro; Josan, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Villar, Febas, Neto; Álvaro Rodríguez y André da Silva. El encuentro estará dirigido por el árbitro Gil Manzano, perteneciente al colegio extremeño, y será transmitido a partir de las 21:00 horas por Movistar+ LaLiga.

El resultado de este cruce influirá directamente en la lucha por el liderato de LaLiga, dado que el Real Madrid podría aproximarse a un solo punto del FC Barcelona si logra la victoria. Para el Elche, el enfrentamiento marca una oportunidad de cortar con la negativa racha fuera de casa y sumar unidades fundamentales para la permanencia en la máxima categoría, en un contexto de alta presión.

La previa indica que ambos equipos llegan condicionados por sus propias urgencias y balances. El Real Madrid aparece con la responsabilidad de explotar el impulso anímico generado por la Champions, sin descuidar su plantilla y con la mente puesta también en el exigente compromiso europeo del martes. Por su parte, el Elche encara uno de los partidos más complicados del calendario buscando mantener la efectividad ofensiva y revertir una dinámica que lo mantiene cerca del descenso, según lo detallado por la fuente consultada.