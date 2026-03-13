Agencias

Níger convoca a la representante de la UE por la "injerencia" del bloque tras una resolución crítica con Niamey

El gobierno africano ha protestado formalmente ante la Unión Europea luego de la reciente resolución del Parlamento Europeo, que cuestiona fuertemente la situación política en Niamey y exige la liberación de Mohamed Bazoum junto a otros arrestados desde 2023

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El Ministerio de Exteriores de Níger entregó una carta oficial de protesta a la representante interina de la Unión Europea (UE) en Niamey, Nicoletta Avella, rechazando el contenido de una resolución reciente del Parlamento Europeo, según comunicó la propia dependencia a través de sus redes sociales. La medida forma parte de la respuesta formal del gobierno nigerino hacia lo que calificó como una “injerencia” del bloque comunitario en asuntos internos, a raíz de la resolución que exige la liberación del expresidente Mohamed Bazoum, arrestado tras el golpe de Estado de 2023, y condena la situación política del país. El medio Europa Press reportó que la carta expresa el firme rechazo nigerino a cualquier imposición internacional.

Según detalló Europa Press, la resolución del Parlamento Europeo que provocó la protesta fue aprobada el jueves con 524 votos a favor, dos en contra y 29 abstenciones. El texto condena la “detención arbitraria” de Bazoum y urge su liberación junto a la de otros arrestados desde la asonada militar del año pasado. Además, el pronunciamiento expone preocupación por la situación de periodistas, actores políticos y miembros de la sociedad civil bajo el gobierno de la junta militar, señalando una intensificación de la represión desde el cambio de poder.

La resolución también advierte sobre el “deterioro significativo” de las condiciones humanitarias y de seguridad en Níger desde el golpe. Europa Press consignó que los parlamentarios europeos mencionan específicamente el aumento del tráfico de personas y armas, junto con un crecimiento en los flujos migratorios irregulares a través del Sahel. Este escenario, según los eurodiputados, ha agravado la inestabilidad regional.

Por otra parte, la moción del Parlamento Europeo expresa una “profunda preocupación” por el anuncio de Níger de abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI), lo que añadiría incertidumbre sobre el marco de justicia y responsabilidad en el país. Los eurodiputados advierten que este paso podría debilitar aún más la protección de los Derechos Humanos y obstaculizar el acceso a mecanismos internacionales de justicia.

Además de la liberación de Bazoum y otros detenidos, la resolución pide de manera clara el restablecimiento del orden democrático. El Parlamento Europeo insta a la rehabilitación de los partidos políticos y la convocatoria de elecciones libres y justas. El texto extiende su preocupación a la situación en todo el Sahel, resaltando lo que considera un retroceso en materia de democracia y derechos fundamentales en la región.

El gobierno nigerino ha manifestado su rechazo no solo a la resolución en sí, sino también a la actitud mostrada por la UE. El comunicado ministerial afirma que no aceptará ninguna forma de imposición “venga de donde venga” y califica las acciones del bloque europeo como paternalistas y condescendientes. Según Europa Press, hasta el momento la Unión Europea no ha emitido una reacción ante la respuesta oficial de Níger.

La relación entre Níger y la Unión Europea se ha deteriorado desde los hechos de 2023, con un clima de tensiones diplomáticas tras la toma del poder por parte de la junta militar. Las recientes resoluciones y protestas formales señalan un punto álgido en el desacuerdo sobre la legitimidad de las autoridades actuales y el respeto a los derechos y libertades fundamentales. El caso de Níger también ha incidido en el equilibrio regional, con repercusiones que afectan a la estabilidad y seguridad en el Sahel, área estratégica para los intereses europeos en materia de migración y lucha contra el crimen transnacional, según publicó Europa Press.

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