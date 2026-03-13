Mueren dos personas por el impacto de un dron en una zona industrial en Omán

Al menos dos personas han muerto este viernes a causa del impacto de un dron en Omán, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo debido a la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal omaní de noticias, ONA, han detallado que el aparato ha impactado en la zona industrial de Al Auhi, en Sohar, antes de afirmar que los dos fallecidos son extranjeros, sin que por ahora hayan trascendido sus nacionalidades.

Asimismo, han apuntado que otro dron ha caído en un espacio abierto en Sohar, sin causar víctimas. Las autoridades han abierto ya una investigación sobre el incidente, sin pronunciarse por ahora sobre el lugar desde el que habrían sido lanzados estos aparatos.

Las autoridades de Omán han asegurado durante los últimos días haber derribado misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva de Israel y Estados Unidos.