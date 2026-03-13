Meta atrasa el lanzamiento de su nuevo modelo de IA 'Avocado' por no cumplir las expectativas de rendimiento

Meta ha atrasado el lanzamiento de 'Avocado', el modelo de inteligencia artificial que sucederá a los de la familia Llama, por tener un rendimiento inferior al de Gemini.

'Avocado' (Aguacate) es el nombre que recibe a nivel interno el nuevo modelo de Meta. Al contrario que Llama, se espera que sea propietario, y formará parte de los llamados modelos de frontera, es decir, aquellos con un rendimiento similar o superior al de los humanos para la realización de tareas-.

Este nuevo modelo lleva en pruebas desde el año pasado, y aunque su lanzamiento estaba previsto para el primer trimestre de 2026, la fecha se ha pospuesto, en principio hasta mayo, según informan en The NewYork Times, y recoge Europa Press.

El motivo se encuentra en que no está cumplimiento las expectativas de rendimiento. Fuentes conocedoras de este asunto han explicado que aunque desde marzo del año pasado 'Avocado' demostró un rendimiento superior al de Gemini 2.5 de Google, desde noviembre fue incapaz de seguir el ritmo de Gemini 3.

Una de las medidas que se han discutido a nivel interno es el uso temporal bajo licencia de Gemini para impulsar la IA en los productos de la compañía, aunque según las fuentes no se ha llegado a ninguna decisión.