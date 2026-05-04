El Salvador ratifica la condena a 3 militares por el asesinato de 4 periodistas holandeses

San Salvador, 4 may (EFE).- Una cámara de apelaciones de El Salvador ratificó la condena de 30 años de prisión contra tres altos mandos militares retirados por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, en plena guerra civil salvadoreña, y revocó la condena civil que mandaba al Estado a pedir perdón públicamente a las familias de las víctimas, según el fallo divulgado este lunes.

"Confirmarse el veredicto condenatorio que fue pronunciado por el Tribunal del jurado en el proceso penal instruido en contra de los imputados presentes Francisco Antonio Morán Reyes y José Guillermo García, y ausente Mario Adalberto Reyes Mena, por el delito de asesinato", señala el veredicto fechado el 30 de abril pasado.

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No obstante, en el dictamen se revocó la responsabilidad civil subsidiaria a la que fue condenado el Estado de El Salvador, a través del Comandante General de la Fuerza Armada en funciones, "a realizar pronunciamiento público pidiendo perdón a los ofendidos familiares de las víctimas de los periodistas holandeses".

La sentencia se dio en respuesta a una apelación presentada -meses atrás- por los abogados de los condenados, que alegaron que en el juicio no estaba "suficientemente probado el cuerpo del delito" y que no existió "la prueba necesaria de su participación" en los asesinatos.

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La cámara salvadoreña que resolvió dicha apelación señaló que "en las muertes de los periodistas holandeses (...) existió una planificación para que los mismos fueran ejecutados" y que "la existencia del delito queda establecida mediante los reconocimientos y respectivas autopsias que les fueron practicadas".

La resolución indica también que estas muertes no constituyeron "un acto lícito producto de la guerra que vivió El Salvador, como erradamente lo analizan los defensores, consecuentemente no llevan la razón en tal motivo".

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Al momento del crimen, García era el ministro de Defensa del país; Morán era director de la ahora extinta Policía de Hacienda; y Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada de Infantería.

Los militares, parte de la cúpula del Ejército que dirigió los primeros años de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), fueron encontrados culpables el 3 de junio pasado.

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Los periodistas holandeses se encontraban en El Salvador para realizar "un reportaje sobre la situación política militar del país, bajo el auspicio y encargo de la empresa de televisión del Reino de los Países Bajos (Holanda) de nombre IKON".

Las víctimas fueron Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen, quienes fueron asesinados durante una emboscada en el contexto del conflicto armado interno.

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Esta sería la primera condena por un crimen de lesa humanidad cometido durante la guerra civil que es apelado y ratificado por una cámara, a la espera de que la defensa decida acudir o no a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con un recurso de casación, para que se verifique si el fallo cumple con la correcta interpretación. EFE