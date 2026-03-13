Macron cree que la guerra en Ucrania "no justifica" levantar sanciones a Rusia

Durante la comparecencia junto al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron puso énfasis en que la administración estadounidense deberá justificar la decisión de flexibilizar, por un periodo determinado y bajo ciertas condiciones, las sanciones aplicadas al petróleo ruso, subrayando que estas medidas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos solo tendrían efecto en un “marco muy limitado” y con un “impacto reducido”. El jefe de Estado francés reiteró que, para Europa y Francia, la suspensión de las restricciones energéticas contra Moscú no se considera apropiada. De acuerdo con Europa Press, Macron afirmó que la guerra en Ucrania “no justifica” levantar las sanciones impuestas a Rusia y sostiene que la postura general adoptada en la cumbre del G7 respalda la continuidad de dichas restricciones.

Según publicó Europa Press, durante su intervención, Macron acentuó que, en lo que respecta a los países europeos, la posición se mantiene firme: las sanciones a la energía rusa continúan vigentes. El líder francés precisó que la política aprobada en el seno del G7 se define de manera clara y conjunta en favor del mantenimiento de sanciones. Ante el gesto reciente de Washington, que resolvió ofrecer excepciones temporales para la adquisición de petróleo ruso ya cargado en buques, Macron subrayó que corresponde al gobierno estadounidense exponer públicamente las razones de esta decisión.

Macron explicó, según reportó Europa Press, que la modificación realizada por Estados Unidos no representa una alteración permanente o generalizada en las sanciones adoptadas previamente, ni implica una desviación duradera en la política de presión contra Moscú. La medida, destacó el mandatario, solo tendrá vigencia en el corto plazo y bajo circunstancias precisas. Además, Macron recordó que la posición de Donald Trump sobre las sanciones permanece sin alteraciones y no contradice el enfoque vigente de las potencias europeas.

El presidente de Francia también insistió en que el respaldo de la Unión Europea a Ucrania se mantiene sin cambios y que la determinación de Europa frente al conflicto no experimentará disminución alguna. Macron, según consignó Europa Press, expresó que las actuales tendencias muestran lo que calificó como “un triple fracaso para Moscú”, haciendo referencia a planos estratégicos, económicos y éticos. Añadió que el Kremlin no logrará beneficiarse de la escalada de los combates o de que la guerra en Irán desvíe la atención internacional, pues Francia y sus aliados consideran incorrecta esa percepción.

Al referirse a la disposición de Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, Macron puso de relieve las incongruencias del gobierno ruso. Señaló que el país euroasiático aboga por cesar las hostilidades en Medio Oriente, mientras persiste en no aceptar propuestas para frenar el conflicto en Ucrania desde hace más de un año. Además, Macron criticó la reciente votación de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Moscú rechazó una resolución que buscaba apoyar una paz duradera y que exigía un cese inmediato del fuego en Ucrania. A este respecto, Europa Press recogió la declaración de Macron: “Esta resolución fue rechazada por Rusia, una vez más. No defiende la paz en ninguna parte”.

El presidente francés remarcó además, según Europa Press, las relaciones entre el Kremlin y Teherán. Destacó que Moscú es “aliado histórico y estratégico” de Irán y que ambos gobiernos suscribieron en 2025 un acuerdo de asociación estratégica global. Macron mencionó que los detalles de ese convenio nunca han sido divulgados, pero expresó que incluyen elementos relativos a la fabricación en territorio ruso de drones de origen iraní.

El intercambio de opiniones entre Macron y Zelenski sobre el estado de la guerra y el impacto de las decisiones internacionales subraya la importancia de coordinar la presión sobre Moscú a través de sanciones sostenidas. La postura expuesta por el presidente francés, reportó Europa Press, pone de relieve la determinación de Francia y los socios europeos por mantener la unidad en las restricciones al sector energético ruso, al tiempo que se exige a Washington mayor claridad respecto a cualquier excepción que pueda interpretarse como relajamiento de dicha presión.

Según Europa Press, este debate se produce en un contexto de crecientes tensiones internacionales y de acusaciones entre las potencias occidentales y Rusia sobre el rumbo del conflicto y las verdaderas intenciones de cada parte respecto a la paz. La mención al desarrollo y suministro de tecnología militar, como los drones de origen iraní, evidencia la preocupación de París sobre el fortalecimiento de relaciones entre Moscú y Teherán y su posible influencia en el teatro de operaciones ucraniano. Además, la referencia a los acuerdos estratégicos firmados en 2025 muestra el interés del gobierno francés por supervisar los impactos regionales de dichos pactos y sus implicancias para la seguridad europea.

El diálogo entre Macron y Zelenski también abordó el mensaje político y diplomático que desean transmitir a la comunidad internacional: sostener que cualquier movimiento para flexibilizar las sanciones a Rusia requiere justificación y transparencia, y que la guerra en Ucrania continúa estando en el centro de las prioridades de las potencias europeas. Según lo consignado por Europa Press, Francia mantiene firme el principio de restringir las exportaciones energéticas rusas hacia Occidente y se opone a cualquier medida unilateral que pueda alterar la unidad del bloque occidental en este tema.