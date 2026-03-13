LG extiende su "garantía de por vida" a los electrodomésticos y dispositivos de climatización

La ampliación de la “garantía de por vida” sobre electrodomésticos y sistemas de climatización implica una transición hacia una economía menos dependiente del modelo de “usar y tirar”, que incentiva la fabricación constante de nuevos dispositivos y el incremento en el volumen de residuos, según mencionó Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG Electronics España. Este nuevo enfoque responde no solo al avance de la innovación tecnológica, sino también a la preocupación del consumidor por encontrar soluciones más respetuosas con el medio ambiente. Según informó la propia compañía, el propósito es fomentar una compra más consciente, responsable y duradera, situando la sostenibilidad en el centro de su propuesta.

De acuerdo con lo publicado, LG ha anunciado la extensión de esta garantía a su gama de electrodomésticos, abarcando lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aires acondicionados, microondas y aspiradoras, junto con los dispositivos de climatización. El anuncio se enmarca en el trigésimo aniversario de la marca en el mercado español y busca poner en valor la importancia de la durabilidad como sinónimo de sostenibilidad. El medio detalló que la empresa refuerza con ello su compromiso tanto con los consumidores como con el entorno, destacando la influencia directa de la longevidad de los productos en la reducción del impacto ambiental.

La empresa expuso datos de fiabilidad en su comunicación, recogiendo que solo un 0,2 por ciento de las incidencias de los productos corresponden al motor Direct Drive. Respecto al compresor de los frigoríficos, la cifra asciende al 3,5 por ciento, lo que representa una baja tasa de fallos. El medio consignó que LG ha invertido constantemente en la mejora del servicio técnico y la logística, alcanzando el liderazgo en el 60 por ciento de los indicadores de servicio al cliente en España. Además, el 97 por ciento de los pedidos de repuestos se realiza en menos de 24 horas, demostrando un sistema de apoyo orientado a prolongar la vida útil de los dispositivos.

Según la propia LG, entre las herramientas que facilitan el diagnóstico y la reparación destaca la tecnología Smart Diagnosis, la cual permite a los usuarios comprobar directamente el estado de sus equipos mediante la aplicación ThinQ. Esta funcionalidad agiliza la identificación de fallos y, en consecuencia, refuerza el mantenimiento preventivo y la reparación eficaz. A la vez, la compañía colabora con distintos programas educativos, entregando una segunda vida a aquellos electrodomésticos retirados, lo que contribuye a la formación práctica de aproximadamente 2.000 futuros técnicos anualmente.

El medio señaló que el presidente y CEO de LG Electronics España, Jaime de Jaraíz, remarcó que este avance representa “el resultado de años de innovación y desarrollo de una propuesta de valor basada en la sostenibilidad, siempre buscando hacer la mejor la vida de las personas, cuidando de sus familias y del planeta”. La decisión, según reportó la compañía, no solo atiende a una cuestión técnica, sino también a una tendencia de consumo cada vez más consciente. Un estudio consultado por la empresa, elaborado por la consultora EY, afirma que ocho de cada diez consumidores revisan hoy con mayor detenimiento sus decisiones de compra, mientras que un 75 por ciento prioriza reparar los productos antes de plantear su sustitución. El documento también indica que los usuarios valoran el compromiso de las marcas con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La estrategia de LG consiste en reducir la necesidad de fabricar nuevos artículos y minimizar el consumo de recursos ligados a la producción y el transporte. Según detalló el medio, esta medida incide directamente en la reducción del volumen de residuos, un objetivo alineado con las políticas ambientales y con las demandas de los consumidores actuales. La compañía también destaca que sus programas promueven la responsabilidad ambiental mediante la innovación tecnológica y la educación técnica, fomentando una cultura de reparación y reutilización entre los usuarios y los futuros profesionales del sector.

La inversión en la mejora del servicio técnico y de la cadena logística ha situado a la empresa en una posición de liderazgo, tal como consignó el medio, ofreciendo una respuesta rápida en la entrega de repuestos y facilitando la durabilidad de los dispositivos a lo largo del tiempo. Además, la introducción de tecnologías como Smart Diagnosis integra al consumidor en el cuidado de los productos, permitiéndole gestionar el mantenimiento desde su propia vivienda.

Por último, la colaboración con programas de formación técnica permite extender la vida útil de los dispositivos, al tiempo que contribuye en la capacitación de los nuevos profesionales. Según el medio, esta filosofía de empresa persigue establecer un ciclo sostenible, donde la prolongación de la vida útil de los electrodomésticos y la eficiencia en el servicio posventa se presentan como herramientas clave para afrontar los retos medioambientales y responder a las nuevas demandas de los usuarios en el contexto actual.