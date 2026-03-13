La banda 'La La Love You' "invade" este sábado el Cartuja Center Cite en su gira "más ambiciosa"

Según la información difundida por Cartuja Center Cite en su página oficial y recogida por Europa Press, la banda española ‘La La Love You’ integra en su actual gira destinos como Latinoamérica, en un itinerario donde figuran ciudades como Ciudad de México, Barcelona, Zaragoza, La Coruña y Logroño. El grupo, originario de Parla (Madrid) y con una trayectoria iniciada en 2007, aterriza este sábado, 14 de marzo, en Sevilla para presentar su espectáculo en el Cartuja Center Cite a partir de las 21:00 horas, como parte del tour ‘La La Tour’ 2026.

El medio Europa Press detalló que este tour fue anunciado en diciembre de 2025 e incluye un recorrido por múltiples ciudades españolas y latinoamericanas, consolidando la presencia internacional de la formación pop. El espectáculo en Sevilla está planteado como parte de una serie de eventos donde los integrantes aspiran a mantener la conexión con una audiencia cuya base, según la página oficial del recinto, ha experimentado un continuo incremento en los últimos años. Otra de las características del espectáculo es su enfoque en repasar tanto los grandes éxitos que les dieron reconocimiento nacional como las composiciones recientes.

Durante la presentación, el público tendrá la oportunidad de escuchar temas incluidos en sus últimos lanzamientos, como ‘La Mitad de la Mitad’ y ‘Una boda en Las Vegas’, así como canciones que previamente posicionaron al grupo en el panorama pop nacional, entre las que figuran ‘El Fin del Mundo’ y ‘Más colao que el Colacao’. Europa Press recordó que la agrupación ha cruzado anteriormente escenarios en ciudades como Bilbao y Valladolid, expandiendo el alcance de su música y afianzando la propuesta de la gira como la más ambiciosa en la historia del conjunto.

Según publicó Europa Press, el recital previsto en Sevilla tendrá una duración aproximada de una hora y media, tiempo durante el cual el repertorio del grupo abarcará tanto la nostalgia de varios de sus sencillos más exitosos como las novedades que han incorporado recientemente. El Cartuja Center Cite también subrayó el carácter especial de esta cita, a la que la banda llega tras una trayectoria de casi veinte años marcada por galardones como discos de oro y platino y el premio MTV EMA a Mejor Artista Español.

El grupo surgido en Parla ha experimentado en los últimos años una notoria proyección mediática y un crecimiento de admiradores, a quienes se dirige esta serie de conciertos que buscan consolidar su protagonismo en distintos escenarios. Europa Press precisó que la inclusión de ciudades latinoamericanas en la agenda responde a una estrategia de expansión internacional que ha caracterizado la evolución reciente del grupo.

El evento en Sevilla se inscribe en una etapa donde el interés por las bandas de pop españolas ha crecido en distintos mercados, tanto locales como internacionales. Según consigna Cartuja Center Cite, ‘La La Love You’ continúa con la “invasión” de nuevos escenarios a través de un repertorio diseñado para captar el entusiasmo de seguidores tanto antiguos como recientes.

El contexto de la gira, de acuerdo con Europa Press, subraya la apuesta por espectáculos en lugares emblemáticos de diferentes ciudades e introduce a la banda en un circuito que abarca desde ciudades tradicionales del pop español hasta enclaves internacionales. Esta estrategia refuerza el posicionamiento del grupo en el panorama musical contemporáneo, y la cita en el Cartuja Center Cite representa una de las paradas centrales en el calendario trazado para 2026.