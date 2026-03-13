Irán pide a la UNESCO "una postura firme" ante los ataques contra patrimonio histórico

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, planteó públicamente interrogantes sobre la reacción internacional frente a los ataques contra el patrimonio cultural de su país, exponiendo su descontento ante el “silencio inaceptable” de organismos multilaterales, y señalando puntualmente los bombardeos que afectaron sitios históricos en lugares como Isfahán y Teherán. Entre las exigencias, Irán pide a la UNESCO que asuma una posición clara y activa ante la serie de episodios que han dañado edificios emblemáticos y zonas protegidas tras las acciones militares emprendidas desde el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, Araqchi valoró positivamente la “reacción responsable” de la UNESCO después del ataque al Palacio de Golestán, en la capital iraní, donde la institución expresó preocupación tras conocerse los daños ocasionados. El jefe de la diplomacia iraní enfatizó mediante un mensaje en redes sociales la necesidad urgente de proteger los monumentos históricos, señalando que la cuestión trasciende las fronteras nacionales y representa un desafío para la comunidad internacional en su conjunto. El funcionario instó a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a fortalecer su postura, en especial ante eventuales amenazas a sitios de relevancia histórica en Isfahán, considerada una de las ciudades con mayor riqueza patrimonial del país.

El medio Europa Press reportó que Araqchi reiteró sus denuncias respecto al papel de Israel en los bombardeos que han derivado en la destrucción parcial de monumentos que datan del siglo XIV y en ataques contra sitios inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En sus declaraciones, el ministro alertó sobre la gravedad de los efectos de estos hechos, sugiriendo que la motivación de Israel radica en una animadversión hacia civilizaciones con un largo legado histórico. En palabras del propio Araqchi, traducidas por Europa Press: “Israel está bombardeando monumentos históricos iraníes que datan del siglo XIV. Varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO han sido alcanzados”. Además, el canciller cuestionó la falta de respuestas contundentes y urgió: “¿Dónde está la UNESCO? Su silencio es inaceptable”.

Las secuelas de los ataques han generado daños materiales en destacados emblemas del patrimonio iraní, según observó el gobierno de Teherán. Entre los lugares afectados se encuentran el Palacio de Golestán, una construcción de especial valor en la historia persa, y el Palacio de Chehel Sotún, localizado en Isfahán, así como una zona de importancia histórica en la ciudad de Jorramabad. Las autoridades del país mencionaron estos casos como ejemplos de la vulnerabilidad de los sitios culturales ante la escalada militar.

En relación con el contexto más amplio, Europa Press consignó que la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel ha causado más de 1.200 fallecimientos en territorio iraní, conforme a los datos difundidos por fuentes oficiales iraníes. Entre las víctimas mortales figuran tanto el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como varios de sus ministros y responsables de alto rango en el Ejército. Las acciones bélicas han desencadenado respuestas por parte de Irán, que realizó lanzamientos de misiles y vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en Israel y en instalaciones militares estadounidenses ubicadas en diversos países de Oriente Próximo.

Las reiteradas acusaciones sobre los ataques a edificios históricos y patrimoniales han motivado un renovado debate acerca de la protección internacional de bienes culturales en zonas de conflicto, un asunto que el gobierno iraní vincula directamente con la supuesta pasividad de la comunidad internacional ante agresiones militares que no distinguen entre objetivos militares y elementos de valor cultural. En los mensajes divulgados por Araqchi y recogidos por Europa Press, se destaca la insistencia en que la protección de estos sitios constituye una responsabilidad colectiva, y la petición explícita a la UNESCO de hacer más allá de manifestar preocupación, pasando a acciones concretas que impidan la repetición de hechos similares.

A lo largo de estos desarrollos, el gobierno de Irán ha expresado inquietud por lo que percibe como una falta de toma de conciencia global respecto al riesgo que enfrentan los monumentos históricos y culturales dentro del contexto de los actuales enfrentamientos. Europa Press también documentó que las autoridades iraníes consideran que la ausencia de condenas claras podría incentivar la continuidad de agresiones semejantes, lo que incrementaría tanto el número de víctimas como la destrucción del patrimonio protegido.