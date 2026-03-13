Irán pide a la UNESCO "una postura firme" ante los ataques contra patrimonio en la ofensiva de EEUU e Israel

El canciller iraní, Abbas Araqchi, volvió a señalar el jueves a Israel por el bombardeo de monumentos históricos y denunció el "inaceptable silencio" de la UNESCO ante los recientes ataques, señalando que el organismo sólo manifestó preocupación tras los daños causados en el Palacio de Golestán, en Teherán. De acuerdo con el medio, Araqchi destacó que “Israel está bombardeando monumentos históricos iraníes que datan del siglo XIV. Varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO han sido alcanzados”, a lo que añadió que espera una respuesta concreta desde la comunidad internacional.

Según informó la agencia Europa Press, el gobierno de Irán solicitó este viernes a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que adopte una “postura firme” respecto a los ataques registrados contra el patrimonio histórico en el contexto de la ofensiva militar emprendida el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. En mensajes difundidos a través de redes sociales, el ministro de Exteriores reconoció la “reacción responsable” de la UNESCO tras el ataque que afectó al Palacio de Golestán, e instó a mantener una posición basada en principios frente a cualquier daño dirigido a otros monumentos, como los ubicados en la ciudad de Isfahán.

El medio Europa Press consignó que Irán ha denunciado daños materiales en varios enclaves de relevancia internacional, entre ellos el propio Palacio de Golestán, junto al Palacio de Chehel Sotún, localizado en Isfahán, así como una zona histórica de Jorramabad. La preocupación por la protección de estos bienes culturales ha sido calificada como “internacional” en los pronunciamientos de las autoridades iraníes. En sus mensajes públicos, el canciller insistió en la urgencia de que la UNESCO reafirme sus principios frente a eventuales nuevos ataques dirigidos contra el patrimonio cultural, subrayando que los monumentos afectados incluyen varios sitios reconocidos oficialmente como Patrimonio de la Humanidad.

Tras detectar daños en infraestructuras que forman parte de la herencia cultural iraní, Araqchi expresó dudas sobre la respuesta global, señalando la ausencia de condenas claras y la limitada reacción institucional de la UNESCO más allá de manifestar preocupación por los sucesos en la capital de Irán. Según reportó Europa Press, el ministro aprovechó su declaración para emitir un mensaje crítico respecto al silencio internacional, cuestionando “¿Dónde está la UNESCO? Su silencio es inaceptable”.

El impacto humano de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, mencionada por las autoridades iraníes y recopilada por Europa Press, superó los 1.200 fallecidos, entre los que figuraron el líder supremo ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos mandos militares. Como respuesta, Irán lanzó misiles y drones desde su territorio hacia objetivos israelíes e intereses estadounidenses en países de la región, incluyendo bases militares, dentro de una escalada de violencia que ha generado preocupación por la seguridad del patrimonio cultural y por la estabilidad general en Medio Oriente.

La ofensiva, reportó Europa Press, ha provocado tanto pérdidas humanas como daños estructurales en lugares emblemáticos que forman parte de la identidad histórica y cultural de Irán. Entre los sitios impactados, destacan construcciones cuya antigüedad se remonta al siglo XIV y que aparecen reconocidas en las listas de bienes protegidos a nivel mundial, lo que ha intensificado la presión internacional sobre organismos como la UNESCO para adoptar medidas efectivas en la salvaguarda de estos monumentos.

Dentro de sus pronunciamientos, Araqchi planteó que “es natural que un régimen que no durará un siglo odie a las naciones con un pasado antiguo”, en referencia a Israel, y enfatizó la importancia de defender la integridad de los bienes culturales ante ataques armados. Europa Press reportó que la controversia actual reaviva debates sobre el respeto al derecho internacional en escenarios de conflicto y pone en primer plano la responsabilidad de organizaciones multilaterales en la preservación de la herencia histórica durante situaciones de crisis.

La postura oficial de Irán incluye llamados reiterados para que la comunidad internacional, con especial énfasis en la UNESCO, se pronuncie de forma contundente ante nuevos episodios de violencia que afecten a monumentos históricos tanto en Teherán como en otras ciudades del país. Según Europa Press, la administración de Araqchi considera que la salvaguarda de los bienes culturales debe figurar entre las prioridades globales en contextos bélicos y exige acciones concretas por parte de los organismos competentes.

El medio europeo indicó que cada ataque, además de los daños materiales, representa una amenaza significativa para el legado histórico de Irán, cuyos monumentos forman parte integral de la memoria colectiva internacional. Esta situación se produce en un entorno donde la escalada militar ha elevado el riesgo para otros sitios culturales reconocidos internacionalmente, agravando la inquietud sobre la protección de dichos espacios frente a bombardeos y operaciones militares en la región.