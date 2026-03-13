Honda cae casi un 6% en Bolsa tras adelantar pérdidas por su estrategia de coches eléctricos en EE.UU.

Las acciones de Honda han retrocedido un 5,56% en la Bolsa de Tokio, hasta 1.386 yenes (7,60 euros) por título, después de que la compañía anunciase que prevé perder hasta 2,5 billones de yenes (13.630 millones de euros) en su año fiscal 2026 (que concluye en marzo de este año) como resultado de cancelar los lanzamientos al mercado y el desarrollo de ciertos modelos de vehículos eléctricos cuya producción estaba prevista en Norteamérica.

Los cambios en las políticas del Gobierno de Estados Unidos, incluida la abolición de los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, así como la flexibilización de las regulaciones sobre combustibles fósiles, han ralentizado el mercado de vehículos eléctricos en dicho país, lo que ha llevado a Honda a cambiar su estrategia.

Como parte de su reevaluación estratégica en respuesta a la desaceleración del mercado de vehículos eléctricos en Norteamérica, la compañía ha decidido cancelar los lanzamientos al mercado y el desarrollo de ciertos modelos de vehículos eléctricos cuya producción estaba prevista previamente en Norteamérica.

En consecuencia, la empresa prevé registrar pérdidas extraordinarias entre 340.000 millones y 570.000 millones de yenes (1.853 y 3.107 millones de euros). Además, Honda estima unos costes de entre 820.000 millones y 1,12 billones de yenes (4.471 y 6.106 millones de euros).

Estas cantidades son estimaciones preliminares y se confirmarán en los resultados financieros del ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2026. "Además, es posible que se incurra en gastos o pérdidas adicionales en relación con la reevaluación mencionada anteriormente de la estrategia de electrificación de automóviles en períodos futuros", ha adelantado Honda.