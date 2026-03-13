Haití ante su peor crisis del hambre: Mary's Meal lanza un llamamiento urgente para ayudar a un millón de niños

En Haití, más de 1,4 millones de personas viven actualmente desplazadas, la mitad de ellas menores de edad, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria que atraviesa el país caribeño. Según la organización Mary's Meals, los niños que asisten a los centros educativos donde se ofrece un plato diario tienen una razón no solo para permanecer en las aulas, sino también para focalizarse en sus estudios y encontrar un entorno seguro. La crisis alimentaria que afecta a Haití ha escalado hasta convertirse en la peor de su historia, según consignó Mary's Meals, organización que ha emitido un llamado urgente para reforzar el apoyo internacional y evitar el agravamiento de la situación para millones de habitantes.

De acuerdo con la información de Mary's Meals, más de la mitad de la población haitiana, 5,7 millones de personas, se enfrentan a la inseguridad alimentaria, con un millón de niños incluidos en esa cifra. El programa de la entidad social asiste actualmente a casi 200.000 menores en 670 centros educativos, operando junto a socios locales para brindar alimentos en condiciones cada vez más complicadas. Tal como publicó Mary's Meals, la crisis ha generado obstáculos significativos para la continuidad educativa y el acceso a alimentos básicos, lo que convierte a la alimentación escolar en una prestación esencial que va más allá de la mera nutrición y se convierte en un sostén para la estabilidad social y la protección infantil.

Magnus MacFarlane-Barrow, fundador y director ejecutivo de la organización, afirmó que no previó un deterioro tan marcado en el país dos décadas después del inicio de sus operaciones allí. "La pobreza, el hambre y la inestabilidad siguen bloqueando el camino de los niños hacia la educación", reconoció el directivo, quien también destacó el compromiso de la entidad para mantener el programa. MacFarlane-Barrow remarcó la importancia de continuar proporcionando esa comida diaria a las niñas y niños haitianos, en medio de un contexto que amenaza con dejar fuera del sistema de aprendizaje a una generación entera.

La composición demográfica del país complica todavía más el escenario futuro: según datos difundidos por Mary's Meals, más de la mitad de la población de Haití tiene menos de 25 años y uno de cada cinco habitantes tiene entre 15 y 24 años. Estos datos sostienen el alerta sobre los riesgos de una "generación perdida", expresión que utilizan grupos humanitarios y personal local frente a una coyuntura donde carecen de acceso a servicios básicos, estabilidad y educación.

La coordinadora principal del programa de alimentación escolar en Haití de Mary's Meals, Emmline Toussaint, compartió su percepción sobre las dificultades actuales. "La situación en Haití siempre ha sido difícil, pero no recuerdo un momento tan desesperado como ahora. Recuerdo mi propia infancia: podías salir al patio y jugar con otros niños de tu edad. Hoy, si pasa un día sin escuchar disparos, es un gran día", relató Toussaint al medio. De esta manera, subrayó la gravedad del contexto de violencia, el riesgo constante y el impacto psicológico sobre la infancia haitiana.

El medio Mary's Meals señaló que el agravamiento de la situación general ha elevado considerablemente los costes asociados a la implementación de los programas de ayuda alimentaria. El incremento de los precios de los alimentos y del combustible impacta directamente en el transporte seguro de insumos, puesto que los proveedores se ven obligados a usar rutas más extensas y costosas, aunque menos peligrosas, para evitar las carreteras bajo control de bandas armadas. Estas limitaciones logísticas representan desafíos extra para llevar comida a los centros escolares y mantener la cobertura actual de beneficiarios.

El llamado de Mary's Meals invita a la comunidad internacional y local a respaldar el acceso de los menores haitianos a educación y alimentación, advirtiendo sobre una grave amenaza al futuro del país si las generaciones más jóvenes pierden estas oportunidades básicas. Según reportó la organización, esta ayuda resulta imprescindible, no solo para impedir que miles de niños y adolescentes pasen hambre, sino para sostener posibilidades educativas y fortalecer las perspectivas de Haití en los próximos años.