El sueldo de directores generales en España aumentó un 16% en 2025 frente al 3,6% de un empleado, según Oxfam

La remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas en España se incrementó en un 16% en el último año, frente al 3,6% de aumento en términos reales del sueldo medio de las personas trabajadoras desde 2019.

Es la principal conclusión que se extrae del análisis elaborado entre la CSI y Oxfam Intermón, publicado en vísperas del Día Internacional de las Personas Trabajadoras que se celebra este 1 de mayo a partir de los datos de 1.500 grandes empresas repartidas en 33 países diferentes.

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Oxfam Intermón señala que los directores generales de esas compañías ganaron 98 veces el sueldo medio del país en 2025, lo que significa que un empleado con un sueldo medio tendría que trabajar prácticamente un siglo entero para ganar lo que uno de esos altos directivos percibe en un solo año.

Además, entre los mayores pagos de 2025 fueron a parar a Bernard Arnault, propietario de LVMH con 3.800 millones de dólares (3.240 millones de euros), y a Amancio Ortega, propietario de Inditex, que recibió 3.700 millones de dólares (3.155 millones de euros).

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RIQUEZA DE LOS MILMILLONARIOS

Por otra parte, la riqueza de los multimillonarios en España aumentó un 29,5% en el último año, equivalente al 13,8% del PIB repartido entre 44 multimillonarios, nueve más que el año anterior.

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En contraste, y según datos del Banco de España citados en el informe, la riqueza neta media de los hogares creció un 3% entre finales del 2022 y finales del 2024.

A nivel mundial, la riqueza de los milmillonarios ha alcanzado máximos históricos en 2026: en los últimos 12 meses han ganado 4 billones de dólares (3,4 billones de euros), unos 1,5 billones más que la de los 4.100 millones de personas más pobres. Además, hay 400 milmillonarios más respecto al año anterior, y de ellos, 45 han conseguido sus fortunas gracias a la inteligencia artificial.

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El análisis de la CSI y Oxfam Intermón también señala que cerca de 1.000 milmillonarios cuyas carteras de inversión fueron identificadas recibieron colectivamente 79.000 millones de dólares (67.368 millones de euros) en dividendos en 2025, lo que equivale a unos 2.500 dólares (2.131 euros) por segundo.

Desde Oxfam Intermón afirman que es "necesario" que los gobiernos limiten la remuneración de los directores generales y que graven de manera justa a los superricos, además de garantizar que los salarios mínimos se actualicen según la inflación para poder asegurar una vida digna.

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"La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanzan unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales", señala el responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba.

20 VECES MÁS RÁPIDO

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La remuneración de los directores generales de las mayores empresas del mundo registró un aumento del 11% en términos reales en 2025, mientras que el salario real de una persona trabajadora promedio apenas se incrementó en un 0,5%, lo que supone un crecimiento 20 veces más rápido entre el primer caso y el segundo.

Según este informe, un director general promedio ganó 8,4 millones de dólares (7,1 millones de euros) en salario y bonificaciones el año pasado, frente a los 7,6 millones de dólares (6,4 millones de euros) que obtuvo el año anterior. A este ritmo, una persona trabajadora promedio necesitaría 490 años para ganar la misma cantidad.

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En conjunto, los diez directores generales mejor pagados superaron los 1.000 millones de dólares (852 millones de euros), de los cuales cuatro grandes empresas, entre ellas Blackstone, Broadcom y Goldman Sachs, han informado de remuneraciones superiores a los 100 millones de dólares (85 millones de euros) para sus directores generales en 2025.

Por su parte, la brecha salarial de género en estas empresas es, de media, del 16%, lo que implica que las mujeres trabajadoras dejan de cobrar desde el 4 de noviembre de cada ejercicio.

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Desde 2019, los salarios reales de las personas trabajadoras han caído un 12%, equivalente a haber trabajado 108 días sin paga entre 2019 y 2025 de los cuales 31 días de trabajo gratuito de registraron solo el año pasado.

Al mismo tiempo, la remuneración de los directores generales ha pasado de una media de 5,5 millones de dólares (4,6 millones de euros) en 2019 a 8,4 millones (7,1 millones de euros) en 2025, lo que supone un alza del 54% en términos reales.