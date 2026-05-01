El Rally de las Islas Canarias: exigencia, arraigo y sostenibilidad de la mano de Repsol

Gran Canaria volvió a vibrar con la 50ª edición del Rally de las Islas Canarias, que dejó el triunfo del francés Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing) en la categoría WRC y un valioso segundo puesto en WRC2 del español Alejandro Cachón (Toyota Gazoo Racing Spain y MSi Racing Team), que llevó a los tramos en la isla los lubricantes desarrollados por Repsol.

La isla puede presumir de organizar una prueba del Campeonato del Mundo de Rallys y de armonizar la élite del 'motorsport' con el arraigo, la velocidad y la tradición, en un exigente itinerario de más de 300 kilómetros cronometrados repartidos en 18 tramos de asfalto, que pusieron a prueba a los mejores pilotos del planeta.

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En la primera categoría, la experiencia y veteranía de Ogier fue clave ante el piloto sueco Oliver Solberg (Toyota Gazoo Racing), que tuvo un error la última jornada cuando ambos se jugaban esa primera plaza separados por poco más de 2 segundos. Un espectáculo que moviliza a toda la población insular, que se vuelca con el rally.

Atascos y vehículos aparcados como pueden en los accesos a los tramos, sillas y tiendas enormes de camping, puertos de comida rápida en medio de la naturaleza y todo el mundo ataviado con chaquetas, camisetas y gorras de estilo 'racing', esperando para deleitarse con los pilotos buscando el límite en horquillas, largas rectas y curvas enlazadas. Porque es de los pocos deportes de élite que puedes disfrutar totalmente gratis -si encuentras el mejor sitio tras levantarte de madrugada-.

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Y en el Islas Canarias el arraigo y la tradición prácticamente se pueden tocar en cada curva. La gente acude en peregrinación, elige el mejor lugar junto a amigos y familiares y muchos, no todos, levanta su teléfono móvil cada vez que uno de los coches pasa por esa curva para tener el mejor vídeo y poder presumir después. Es como una religión.

Muchos aficionados acuden también al Estadio de Gran Canaria, donde además de disfrutar de un pequeño circuito alrededor del césped que fue el final de las jornadas del jueves y el viernes, podían ver de cerca la actividad de los equipos antes y después de empezar cada uno de los cuatro días de competición.

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En la explanada dentro del recinto, el equipo Toyota Gazoo Racing tiene cuatro carpas y el 'hospitality', rodeado de enormes y espaciosos tráilers. Los mecánicos -cinco por cada uno de los cuatro vehículos- tenían 45 minutos para poner a punto el coche de cara a la siguiente jornada, mientras 20 ingenieros estudian cómo mejorar cada coche en una sala anexa. Se trabaja sin descanso, porque ser el mejor está en los pequeños detalles.

Y es ahí donde Repsol marca la diferencia. La energética española es una de las responsables, junto a Toyota, de que la afición española pueda disfrutar del presente y, sobre todo, futuro de una de las mayores esperanzas del motor en España: Alejandro Cachón. El asturiano fue segundo en WRC2 en Canarias y sigue dando pasos para, más pronto que tarde, codearse con los 'peces gordos' de los rallys.

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LA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD DE REPSOL

Además, lo hace dando la mano a la sostenibilidad gracias a Repsol. Cachón probó por primera vez en el Islas Canarias los nuevos lubricantes de la energética española, desarrollados en su TechLab y orientados a condiciones de uso severas y altas prestaciones.

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El aceite de motor Toyota MSI 0W-30 es 100% sintético, formulado con bases PAO y éster, diseñado para motores de altas prestaciones, y destaca por su baja volatilidad, que reduce el consumo de aceite; una fricción optimizada, mejorando la eficiencia del motor; una alta resistencia a la oxidación; y por su excelente protección del motor, incluso a bajas temperaturas.

Y también disfrutó del aceite de transmisión Toyota MSI 75W-140, un lubricante multigrado de extrema presión, específico para diferenciales autoblocantes (LSD) y vehículos con tracción total. Este es modificador de fricción específico para un funcionamiento correcto del sistema LSD, permite una transmisión eficiente en condiciones extremas de carga y aceleraciones bruscas y presenta alta resistencia al desgaste, la corrosión y la formación de espuma, gracias a una fiabilidad avalada por miles de kilómetros en condiciones reales.

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Es el cóctel perfecto para disfrutar del 'motorsport' siempre mirando hacia el futuro sostenible. "Estamos haciendo un nuevo trabajo junto a Repsol, trabajando mucho en el tema de lubricantes. En este rally lo hemos probado, los nuevos lubricantes han funcionado a la perfección", destacó Cachón a Europa Press solo unos minutos antes de subirse al podio en la localidad de Agüimes.

Y es que Repsol sigue insistiendo en utilizar la élite del 'motorsport' como banco de pruebas para la calle y el día a día de los usuarios. El Rally de las Islas Canarias es siempre un buen test, por su exigente recorrido y un asfalto abrasivo. "Aquí lo más importante es la gestión de los neumáticos. Que el coche tenga un buen 'setup' que te permita ir rápido conservando los neumáticos", analizó el piloto asturiano.

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"No es duro físicamente, se hace duro para las ruedas. Por la tarde hace mucho calor y es difícil conservar las ruedas. Es uno de los puntos claves, conservar la temperatura de los neumáticos", agregó una de las estrellas de los rallys en España y Europa.

En definitiva, una fiesta del motor para todos los públicos que paraliza una isla entera con los mayores especialistas del mundo, en las 'Bodas de Oro' de una prueba que rebosa tradición. Todo ello, demostrando que el 'motorsport' no está reñido con la sostenibilidad gracias al empeño de Repsol por conseguir un Mundial de Rallies sostenible sin perder la esencia de este deporte.

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