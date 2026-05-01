Mamdani critica el abordaje de la flotilla por parte de Israel y reclama la liberación de los activistas

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha criticado duramente el abordaje de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla por parte de la Armada de Israel en aguas internacionales en el mar Mediterráneo y ha reclamado la liberación de todos los activistas detenidos por las fuerzas israelíes.

"Las fuerzas israelíes interceptaron y abordaron una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza en aguas internacionales frente a la costa de Grecia, deteniendo ilegalmente a más de 175 personas, incluidos varios neoyorquinos", ha dicho. "Es una flagrante violación del Derecho Internacional. Los detenidos deben ser liberados", ha agregado.

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"Mi equipo ha estado en contacto directo con socios estatales y federales al tiempo que trabajamos para confirmar el paradero y las condiciones de estos neoyorquinos", ha manifestado en un mensaje en redes sociales, en un tono que contrasta con el adoptado por el Gobierno de Estados Unidos, que ha criticado a los países europeos por no impedir que la flotilla, a la que ha descrito como "pro-Hamás", soltara amarras.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, pidió el jueves a los aliados de Washington, especialmente aquellos que se comprometieron a apoyar el plan de 20 puntos para la Franja de Gaza, que "tomen medidas decisivas" contra una "maniobra política sin sentido", incluido emitir el atraque de barcos en sus puertos y "emitir advertencias públicas" para que la población no participe en estas iniciativas.

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El Gobierno israelí ha confirmado por ahora la detención de alrededor de 175 activistas --entre ellos una treintena de españoles, según la Global Sumud Flotilla-- tras la interceptación de más de dos decenas de embarcaciones en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.