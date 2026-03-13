España lamenta la muerte del militar francés por el ataque iraní y dice que España "siente" el dolor "como propio"

El sargento primero Arnaud Frion fue identificado como el primer militar europeo fallecido en el actual incremento de las hostilidades en Oriente Próximo, tras la intervención liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. Según publicó Europa Press, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su pesar por la muerte del militar francés, víctima de un ataque con drones atribuido a Irán en una base situada en la región kurda de Irak. Sánchez transmitió a través de la red social X su “solidaridad” y “cariño” tanto a los familiares y compañeros de Frion como a la sociedad francesa, subrayando la cercanía de España hacia el dolor experimentado en Francia. “Europa es una comunidad de valores y España siente como propio el dolor de toda Francia”, señaló Sánchez, según reportó Europa Press.

El ataque, que tuvo lugar en una base militar en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, fue condenado por diferentes autoridades europeas. En relación con lo acontecido, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó en un comunicado la muerte de Frion y calificó el ataque como “inaceptable”. Macron ratificó que el personal militar francés se encontraba en Irak bajo los parámetros de cooperación internacional en la lucha antiterrorista, puntualizando que “la guerra en Irán no puede justificar tales ataques”. Europa Press relató que el ataque también dejó heridos a otros seis soldados franceses, cuyas identidades no fueron reveladas oficialmente.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, igualmente condenó la agresión contra la base militar en Erbil, reclamando el cese inmediato de este tipo de acciones hostiles, calificándolas como amenazas tanto para la soberanía iraquí como para la seguridad de toda la región. Europa Press indicó que Albares externó sus condolencias a la familia de Frion, al Gobierno francés y deseó pronto restablecimiento a los militares heridos. En un mensaje público, el ministro reiteró el compromiso español con los socios europeos frente a la amenaza terrorista y aseguró la continuidad del apoyo en operaciones internacionales, al tiempo que solicitó la detención de estos “injustificables ataques”.

En el mismo contexto, el medio Europa Press informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó también un ataque ejecutado por Irán sobre una base italiana en Irak. Aunque ese incidente no produjo víctimas, fuentes oficiales italianas señalaron daños materiales leves en las instalaciones, según declaraciones del ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto. Esta serie de ataques responde en parte, de acuerdo a Europa Press, a la reciente ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel dirigida hacia objetivos iraníes y milicias aliadas, la cual ha resultado en la muerte de al menos 1.200 personas en la región según cifras de las autoridades de Irán.

Horas antes de que el presidente Macron confirmara el incidente, una milicia iraquí identificada como Ashab al Kahf, vinculada a intereses iraníes, difundió un comunicado en el que amenazó abiertamente con atacar todos los intereses franceses en Irak y en la región, como reacción a la llegada del portaviones francés ‘Charles de Gaulle’ a las cercanías del Oriente Próximo. En este pronunciamiento advirtieron a las fuerzas de seguridad regionales que se mantuvieran a una distancia prudencial, de al menos 500 metros, de las bases francesas, aludiendo específicamente a la base aérea K1 situada cerca de la ciudad de Kirkuk, donde permanece personal militar francés como parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico, liderada por Estados Unidos.

La milicia Ashab al Kahf, fundada en 2019 y responsable de anteriores ataques a instalaciones y personal estadounidense en Irak, entre ellos la embajada en Bagdad, no se adjudicó de inmediato el ataque en Erbil. Diversas fuentes recogidas por Europa Press indicaron que, en los días previos, milicias proiraníes intensificaron las hostilidades sobre instalaciones de Estados Unidos en Irak como represalia por la ofensiva de Washington y Tel Aviv contra objetivos en Irán.

El contexto regional permanece marcado por una elevada tensión, en la que la presencia de fuerzas internacionales mantiene como objetivo declarado la contención del terrorismo en el país. Europa Press recogió declaraciones oficiales que reafirman el compromiso de España y de sus aliados en la coalición para continuar con tareas de estabilización y cooperación antiterrorista, al tiempo que exigen la protección tanto de su propio personal como del pueblo iraquí ante cualquier escalada armada patrocinada por actores externos.