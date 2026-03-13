El hermano menor de los detenidos en Hornachos confiesa el crimen de Francisca Cadenas

Tras el hallazgo de restos óseos en el patio de una vivienda en Hornachos, el hermano menor de los dos detenidos decidió admitir su responsabilidad en el homicidio de Francisca Cadenas ante la Guardia Civil. El detenido asumió toda la implicación en el caso, desvinculando a su familiar de cualquier participación en la desaparición que se investigaba desde 2017. Según informaron fuentes próximas a la investigación citadas por Europa Press, la confesión se formalizó en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el hermano menor declaró ante los agentes tras seis años de búsquedas y dudas en torno al paradero de la vecina de Hornachos. Esta confesión se desencadenó después de que los agentes, durante un registro realizado el miércoles, localizaran restos humanos en el domicilio donde residen ambos detenidos. Ese descubrimiento reabrió líneas de investigación y tuvo como resultado la formalización de la confesión, según detalló el medio.

Ambos hermanos permanecen arrestados en las dependencias del cuartel de Zafra tras la obtención del testimonio. La Guardia Civil mantiene el operativo y continúa con el registro de la vivienda donde aparecieron los vestigios óseos. Europa Press reportó que las indagaciones en el inmueble prosiguen por tercer día consecutivo, aunque desde la última jornada los dos arrestados ya no están presentes durante estas operaciones.

En cuanto al proceso judicial, Europa Press precisó que los detenidos no han sido puestos en libertad y siguen bajo custodia policial. Su comparecencia ante la autoridad judicial está programada para el sábado, momento en que se determinará su situación procesal tras las revelaciones recientes y la aportación de nuevas pruebas al caso.

La desaparición de Francisca Cadenas se remonta al año 2017, cuando la mujer fue vista por última vez en la localidad pacense de Hornachos. Desde entonces, familiares y fuerzas de seguridad desplegaron diversas actuaciones para esclarecer el suceso, cuyas circunstancias permanecieron sin resolver durante más de un lustro. El encuentro de los restos en el domicilio de los detenidos y la posterior confesión han supuesto un giro relevante en la investigación, según destaca Europa Press.

Fuentes del caso señalaron al medio que, hasta el momento, la Guardia Civil no ha dado por cerrado el proceso investigativo y que se analizan los restos hallados para confirmar científicamente la identidad y las causas de la muerte. Las pesquisas se centran en completar el examen del domicilio y en recabar el testimonio de testigos y personas del entorno, a fin de reconstruir con detalle los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Francisca Cadenas.

Según consignó Europa Press, la exculpación del otro hermano en las declaraciones ante los agentes introduce una nueva variable en el proceso judicial, lo que requerirá un análisis detallado por parte del juez instructor para determinar la posible responsabilidad penal individual de los investigados.

La secuencia de registros en la vivienda continúa bajo la coordinación del equipo de especialistas de la Guardia Civil, quienes emplean metodologías técnicas para el levantamiento de pruebas y la búsqueda de restos adicionales o indicios materiales que faciliten la reconstrucción de los hechos, según reportó Europa Press.

En el entorno de la familia y la comunidad local, la noticia de la confesión y el hallazgo de los restos ha generado reacciones, aunque las autoridades aún no han facilitado información sobre la realización de actos institucionales o manifestaciones públicas, detalló el medio.

Por el momento, la investigación sigue abierta y a la espera de los avances que se deriven tanto del análisis forense de los restos como de los próximos pasos en el proceso judicial. Europa Press mantiene el seguimiento de la noticia, a la espera de nuevas informaciones oficiales.