El espectáculo 'Málaga, la Bella' se adueña del Teatro Real de la mano de la histórica Peña Juan Breva

Rapico, quien ha recibido reconocimiento por su interpretación en escenarios de Madrid y Torrelodones, y Paul Vaquero, bailaor originario de Córdoba, forman parte del elenco artístico que llevará el espectáculo ‘Málaga, la Bella’ a las tablas del Teatro Real. Esta producción, impulsada por la histórica Peña Juan Breva, se presentará los días 18, 19 y 20 de marzo, en el marco del ciclo Flamenco Real en la capital española. Según informó el texto suministrado, la puesta en escena constituye un homenaje a la ciudad de Málaga como uno de los bastiones del arte flamenco, y explora la geografía cultural de la región, desde la Serranía de Ronda hasta la franja costera del Mediterráneo.

El medio detalló que la Peña Juan Breva, fundada en 1958, respalda el proyecto como una de las instituciones más antiguas de España dedicadas a la conservación y difusión del flamenco. Este aval garantiza la participación de figuras de primer nivel en la cita madrileña. Bajo la dirección artística de Juan de Juan, nacido en Sevilla en 1979, la producción se beneficia de la experiencia de un bailaor que ha trabajado con referentes como Juana Amaya y que comenzó como primer bailarín de la compañía de Antonio Canales en espectáculos emblemáticos como ‘Torero’. Juan de Juan dirige su propia compañía desde 2004 y ha actuado en recintos internacionales, entre ellos la Ópera de Tokio y el Sadler’s Wells en Londres.

La Lupi, cuyo nombre completo es Susana Lupiáñez, nacida en Málaga en 1971, desempeñará un papel central sobre el escenario. Esta bailaora y coreógrafa se formó en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y ha trabajado junto al Ballet Nacional de España, así como con intérpretes de la talla de Miguel Poveda. Según publicó la fuente original, la reputación profesional de La Lupi la sitúa entre las referentes del arte coreográfico flamenco en la actualidad.

El apartado musical reunirá a cantaores como Gabriel de la Tomasa y Juan Carrasco, conocido como ‘Juañarito’. En el acompañamiento de guitarra estarán Joni Jiménez y Curro de María. Joni Jiménez es sobrino-nieto del reconocido Rafael Farina y primo del cantaor Diego El Cigala, mientras que Curro de María, de Málaga, ha colaborado anteriormente con artistas destacados como Estrella Morente y Chano Lobato, reportó el texto.

Flamenco Real es un programa que promueve la presencia de grandes figuras del género en el Teatro Real, posicionando la temporada de marzo como una plataforma para la convergencia de trayectorias consolidadas y nuevos valores de la disciplina. El espectáculo ‘Málaga, la Bella’ se plantea, según consignó el texto fuente, como una celebración tanto de la tradición como de la creatividad andaluzas, rindiendo homenaje a la ciudad de Málaga mediante una propuesta que aúna danza, cante y guitarra al más alto nivel profesional.

La Peña Juan Breva, entidad promotora del evento, ha jugado un papel destacado en la preservación y divulgación del flamenco desde mediados del siglo XX. Su labor se ha orientado a la conservación de estilos y repertorios vinculados a la provincia de Málaga, ampliando el legado de figuras históricas y promoviendo las nuevas generaciones de artistas. De acuerdo con el texto, esta colaboración entre la peña y el Teatro Real refuerza el vínculo entre las instituciones culturales de Andalucía y Madrid, dotando de visibilidad nacional e internacional al repertorio flamenco local.

Durante los días del espectáculo, la programación ofrecerá una travesía artística que aborda tanto paisajes rurales como urbanos de Málaga, y presentes en la memoria colectiva del flamenco. El evento, avalado por la Peña Juan Breva y protagonizado por reconocidos exponentes del género, pretende destacar la relevancia de Málaga en el desarrollo y difusión de este arte, subrayó la fuente.

La iniciativa reúne tanto a artistas de reconocimiento internacional como a talentos en ascenso, consolidando así una experiencia escénica integral. Tanto Juan de Juan como La Lupi, acompañados por las voces y las guitarras mencionadas, configuran una propuesta que busca captar matices tanto de la raíz tradicional como de las expresiones actuales del flamenco, consignó la publicación.