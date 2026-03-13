El escritor David Uclés pide la retirada del 'Monumento a Franco' en Tenerife: "Hay que hacer memoria, y con fuerza"

David Uclés, reconocido por haberse alzado recientemente con el Premio Nadal de Novela 2026, cuestionó la permanencia del 'Monumento a Franco' en Santa Cruz de Tenerife, destacando que dicha escultura cumplirá próximamente sesenta años en la isla. El autor andaluz realizó estas declaraciones durante su estadía en Tenerife con motivo de su participación el 13 de marzo en el foro 'Memoria, ciudad y literatura', parte de la programación del Festival Tenerife Noir 2026. Según informó el medio, Uclés reclamó acciones firmes a los habitantes de la isla, instándolos a eliminar el símbolo franquista ubicado en la confluencia de la rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga.

De acuerdo con el medio, el escritor cuestionó abiertamente la presencia de la estatua que representa a Francisco Franco y, a través de un video publicado en su perfil de la red social Instagram, dirigió su mensaje a la sociedad tinerfeña para que tome medidas para retirar esa obra del espacio público. En el registro audiovisual, Uclés expresó: “No sé qué sigue haciendo aquí esta estatua, tinerfeños. Algo me tenéis que explicar. Hay que luchar para quitar esto de una vía pública. Hay que hacer memoria, y con fuerza”.

El autor, quien se encontraba en la isla por actividades vinculadas al impulso de la memoria democrática, sostuvo que resulta contradictorio que aún permanezcan en pie símbolos de la dictadura mientras, al mismo tiempo, no se visibilizan lugares donde ocurrieron episodios relevantes de la represión franquista. Hizo hincapié en la ausencia de señalización en puntos significativos como la carretera que comunicó Málaga y Almería, escenario del éxodo de La Desbandá, así como el sitio donde se encontraba la plaza de toros de Badajoz, lugares de memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura.

Según resaltó Uclés en su intervención, el 'Monumento a Franco', obra del escultor Juan de Ávalos, continúa instalado en una de las zonas más transitadas de Santa Cruz de Tenerife. En su mensaje, el escritor reiteró la necesidad de una acción colectiva: “Hay que hacer memoria, y con fuerza”, afirmó en varias ocasiones, insistiendo en que la estatua no debe mantenerse en un espacio tan visible y céntrico de la ciudad.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, Uclés describió como “totalmente ridículo e injusto” que persista el monumento, mientras se carece de actos institucionales o señalización para recordar hechos históricos como el de la Desbandá. Este término hace referencia al desplazamiento masivo de miles de civiles entre Málaga y Almería en febrero de 1937 durante la Guerra Civil española, considerado uno de los episodios más trágicos en el sur peninsular.

El escritor también subrayó en la descripción del video la próxima efeméride del monumento, invitando a la reflexión con la frase: “En unos días, esta inmunda escultura cumple sesenta años en Tenerife. Es una buena efeméride para fundirla. ¿No os parece?”. Según publicó el medio, Uclés vinculó así su crítica al reclamo social por la memoria histórica y la eliminación de elementos que reivindican la dictadura en el espacio público.

Durante su intervención en Tenerife, Uclés se presentó frente al propio monumento para reforzar su mensaje y reclamó explícitamente que, mientras no se avanzan en reconocimientos a las víctimas del franquismo y hechos como los ocurridos en Badajoz o Málaga, persisten en la isla monumentos de grandes dimensiones dedicados a Franco. El medio detalló la importancia de este acto del escritor, quien utilizó su presencia en el Festival Tenerife Noir como plataforma para exigir un cambio en la gestión de la memoria democrática en Canarias.

El debate acerca de la permanencia del 'Monumento a Franco' y la reclamación de Uclés se enmarcan en un contexto nacional de revisión de los símbolos públicos ligados a la dictadura, con legislaciones recientes que impulsan la retirada de emblemas franquistas en toda España. Según consignó el medio, las palabras de Uclés producen eco en una sociedad donde la relación con el pasado reciente continúa siendo objeto de debate público y de iniciativas para rescatar la memoria de las víctimas olvidadas.