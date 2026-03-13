El CICR ve un "empeoramiento" del impacto sobre los civiles en Líbano por el recrudecimiento de los ataques

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha alertado este viernes de que el aumento de los ataques israelíes contra Líbano están provocando un "empeoramiento" del impacto sobre los civiles y de las infraestructuras de "vital importancia" en territorio libanés.

La jefa de la delegación del CICR en Líbano, Agnès Dhur, ha lamentado en un comunicado el incremento de los ataques en el sur del país, en el valle de la Becá y Beirut, al tiempo que ha manifestado que las alertas de evacuación emitidas por el Ejército israelí "cada vez afectan a áreas más amplias del país y provocan oleadas significativas de desplazamientos".

"La gente se refugia al aire libre, (...) bajo el estruendo de los aviones de guerra, temiendo por sus vidas y la seguridad de sus seres queridos. Muchas zonas afectadas por las órdenes de evacuación se han convertido en pueblos fantasma, salvo cuando los residentes se arriesgan a regresar para comprobar el estado de sus hogares y pertenencias entre los bombardeos diarios", ha denunciado.

En este sentido, ha advertido de que otros "han optado por permanecer en las zonas afectadas a pesar del peligro, no porque se sientan seguros, sino simplemente porque no tienen adónde ir". "Los civiles, tanto si se marchan como si se quedan, están protegidos por el Derecho Internacional. Una orden de evacuación no exime a las partes en conflicto de sus obligaciones en virtud de las leyes de la guerra, incluida la de no matar a quienes no participan en los combates", ha recalcado.

"Es importante destacar que los civiles también tienen derecho a regresar a sus hogares una vez que se considere seguro. Deben respetarse las leyes de la guerra para garantizar que los civiles tengan un lugar al que regresar. Los hospitales, las escuelas y las redes de agua y electricidad deben protegerse para que puedan atender a estas poblaciones cuando regresen. Debe evitarse el uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas", ha declarado.