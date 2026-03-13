Agencias

El Barça estrena este domingo la nueva zona de animación 'Gol 1957' en el Spotify Camp Nou

Guardar

El FC Barcelona estrenará este domingo, coincidiendo con el partido de LaLiga EA Sports frente al Sevilla (16.15 horas) y en plena jornada electoral una nueva zona de animación en el Spotify Camp Nou, ubicada en la primera gradería del Gol Sud y bautizada como 'Gol 1957', en homenaje al año de inauguración del estadio blaugrana.

Según informó el club este viernes, este nuevo espacio nace del proceso de diálogo mantenido durante "los últimos meses" con representantes de distintos grupos de animación y con colectivos históricos del barcelonismo, con el objetivo de recuperar un "ambiente organizado de apoyo al equipo" en el estadio.

En esta primera fase, alrededor de 800 aficionados darán vida a la nueva zona situada en el Gol Sud, mientras la entidad continúa trabajando en la definición del modelo definitivo de la futura grada de animación del nuevo feudo 'culer', todavía en reconstrucción.

Por otro lado, el club también ha anunciado la habilitación de nuevas localidades en el Gol Nord tras recibir esta semana la aprobación de la licencia correspondiente a la fase 1C de las obras del recinto.

Estas plazas se han destinado íntegramente a socios abonados y a aficionados que solicitaron un pase el pasado mes de octubre y que finalmente no pudieron obtenerlo en aquel momento, según explicó la entidad.

Dado que el número de solicitudes superaba la disponibilidad de asientos, el club celebró este miércoles un sorteo ante notario para adjudicar las plazas, cuyo resultado ya ha sido comunicado a los socios seleccionados, que podrán formalizar desde ahora la compra de su correspondiente pase para la zona de Gol Nord, en un Spotify Camp Nou que ante el Sevilla acogerá, por primera vez desde que empezaron las obras, a 62.652 espectadores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España cesa a la embajadora en Israel, llamada a consultas en septiembre tras el último choque con Netanyahu

El ejecutivo publicará oficialmente la destitución de Ana Sálomon tras meses de tensión bilateral y medidas de represalia, mientras queda pendiente el nombramiento de un nuevo responsable diplomático cuando se restablezcan los lazos con el Estado hebreo

España cesa a la embajadora

El Ejército de Israel mata a tiros a dos palestinos en los alrededores de la ciudad cisjordana de Nablús

El Ejército de Israel mata

Bolaños ya ha hablado con los grupos, salvo Vox, para recabar propuestas contra los efectos de la guerra de Irán

El titular del Ministerio de Presidencia solicita a los partidos parlamentarios que entreguen en los próximos días sus alternativas para responder al impacto económico del conflicto, mientras el Ejecutivo insiste en que el plan oficial dará cobertura integral

Bolaños ya ha hablado con

Honda cae casi un 6% en Bolsa tras adelantar pérdidas por su estrategia de coches eléctricos en EE.UU.

Honda cae casi un 6%

Mónica García acusa al Comité de Huelga médico de "romper el principio de buena fe" y "diálogo" al mantener los paros

Mónica García acusa al Comité