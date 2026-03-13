Detienen a un hombre cuando hacía una transacción de cocaína a una mujer en Mogán (Gran Canaria)

Los agentes municipales observaron a un individuo mostrando un notable nerviosismo tras entregar un pequeño paquete a una mujer a cambio de 50 euros en el centro comercial Puerto Rico, ubicado en Mogán, Gran Canaria. Según informó la Policía Local a través de una nota de prensa, la intervención se llevó a cabo aproximadamente a las 16:00 horas durante un servicio rutinario de vigilancia en el área.

Tal como detalló la Policía Local, los policías advirtieron que el hombre y la mujer interactuaban de manera que resultó sospechosa para la patrulla. Los agentes presenciaron el intercambio de un envoltorio por dinero, momento en el que decidieron acercarse e identificar al hombre, quien no pudo ocultar signos evidentes de nerviosismo.

De acuerdo con los datos suministrados por la Policía Local y recogidos por medios oficiales, durante las comprobaciones oportunas se constató que el paquete entregado contenía cocaína. Ante la evidencia, los agentes procedieron a detener al individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras la detención, el hombre fue trasladado hasta las dependencias de la Guardia Civil en Puerto Rico. La actuación policial se enmarca en los dispositivos de control y prevención de tráfico de sustancias estupefacientes que las autoridades locales mantienen en zonas de elevada concurrencia del municipio de Mogán, según consignó la nota oficial.

Los hechos, ocurridos el jueves 12 de marzo, subrayan la labor de la Policía Local en la vigilancia de espacios públicos y comerciales del sur de Gran Canaria. La transacción fue registrada en plena vía, lo que permitió a la patrulla actuar de inmediato. La mujer implicada en el suceso también quedó identificada, aunque la información difundida por la Policía Local no precisó su situación legal posterior al incidente.

El operativo se suma a otras detenciones realizadas en la isla en relación con delitos contra la salud pública y refuerza la presencia preventiva de las fuerzas de seguridad en puntos clave del municipio. Según publicó la Policía Local, el caso fue puesto a disposición judicial tras el traslado del arrestado a las instalaciones de la Guardia Civil.

Las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de mantener la vigilancia en espacios frecuentados tanto por residentes como por turistas. La intervención rápida de los agentes, tal como reportó la Policía Local, evitó la dispersión de la sustancia y permitió la incautación de la droga que circulaba en el lugar. La operación se suma a los esfuerzos continuados por las autoridades para combatir el tráfico de estupefacientes en el archipiélago canario.