Cuba anuncia la liberación de medio centenar de presos tras la intermediación del Vaticano

El Gobierno de Cuba ha anunciado este jueves que "en los próximos días" liberará a 51 personas "sancionadas a privación de libertad", tras la intermediación del Vaticano, quien históricamente ha mantenido diálogos con la isla en materia de procesos de revisión y excarcelación de reclusos.

"En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad", ha anunciado el Ministerio de Exteriores cubano en un comunicado.

La cartera, que ha asegurado que "todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", ha puesto en valor el "espíritu de buena conducta" y las "estrechas y fluidas relaciones" entre el Vaticano y La Habana.

Según ha recordado la Administración cubana, desde el año 2010 "ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos", mientras que en los últimos tres años "otras 10.000 personas sancionadas a privación de libertad" han sido "excarceladas por diferentes beneficios". Todo ello, ha asegurado la cartera de Exteriores, como "parte de la práctica cubana y al amparo de lo dispuesto" en la legislación isleña.

En esa línea, el Ministerio ha subrayado que esta "decisión soberana" se constituye como una "práctica habitual" del sistema de Justicia penal del país, así como un rasgo "característico" de la "trayectoria humanitaria de la Revolución", coincidiendo esta vez con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa.

Cabe señalar que la ONG Prisoners Defenders (PD) ha cifrado en 1.214 el número de presos políticos que hay en Cuba, con corte a febrero de 2026, dato que ha aumentado con relación al mes anterior cuando el mismo ascendía a 1.207 personas.

