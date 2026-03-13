Cristiano Ronaldo conoce su nuevo negocio en Madrid con Íñigo Onieva sin rastro de Georgina Rodríguez

Íñigo Onieva, socio principal de 'Vega Members Club', reiteró tras su encuentro con Cristiano Ronaldo que sus palabras recientes sobre la nacionalidad de los socios del exclusivo club privado en Madrid habían sido malinterpretadas. Onieva explicó que en ningún momento intentó excluir a ninguna comunidad y subrayó el valor que aportan los colectivos internacionales y latinos en la capital. Esta aclaración se produjo después del paso de Ronaldo por el club, una visita marcada por el silencio del futbolista ante las polémicas familiares y mediáticas que rodean a su entorno.

De acuerdo con información difundida por el medio, Cristiano Ronaldo se instaló en Madrid motivado por su proceso de recuperación tras sufrir una lesión muscular durante su último encuentro con el Al-Nassr, una dolencia que le mantendrá fuera de los terrenos de juego por varias semanas. Según publicó la fuente, el delantero portugués aprovechó su estancia en la ciudad para conocer personalmente 'Vega Members Club', ubicado en la Milla de Oro, del que es socio capitalista junto a Íñigo Onieva y Manuel Campos Guallar.

Mientras su pareja Georgina Rodríguez se encontraba fuera del país, asistiendo en Roma a un desfile de la firma Valentino junto a sus hijos que ya habían viajado desde Arabia Saudí para refugiarse en España, Cristiano Ronaldo optó por explorar los primeros pasos de su nuevo emprendimiento en el sector del ocio nocturno privado en la capital. El medio detalló que el club abierto el 6 de marzo reunió en su inauguración a figuras públicas como Isabel Preysler, Tamara Falcó, Álvaro Falcó Chávarri, Isabelle Junot, Alessandra de Osma, Christian de Hannover, Pablo Motos y Juan del Val, entre otros.

La cena de Ronaldo en el club, celebrada la noche del jueves, despertó gran expectación entre la prensa y sus seguidores, quienes aguardaban su salida entrada la madrugada. El delantero lució una camisa blanca de Loewe con el nombre de la firma visible en la parte frontal. De acuerdo con el reporte, Ronaldo prefirió mantener un perfil bajo y limitó sus declaraciones públicas, evitando referirse a las recientes polémicas en torno a Georgina Rodríguez, que surgieron luego de que ella compartiera en sus redes sociales una imagen durante su visita al Valle de los Caídos, calificando la ceremonia religiosa como la misa más bonita a la que había asistido.

El medio consignó que, pese a las preguntas de los periodistas, Ronaldo solo se pronunció acerca del desempeño de Onieva en la dirección del club, manifestando con una sonrisa y un gesto de pulgar arriba: "Íñigo lo está haciendo muy bien" al frente de Vega.

Por su parte, Onieva afrontó cuestionamientos en torno a comentarios previos en los que habría hecho referencias sobre la nacionalidad de los posibles miembros del club. El socio impulsor del proyecto argumento que todo se trató de una interpretación errónea, añadiendo: "En ningún momento lo que se quiere es excluir a una comunidad que de hecho aporta muchísimo valor a la ciudad y como he dicho antes, sin esta comunidad, tanto latina como internacional, este proyecto no sería posible, porque al final los clubes de miembros solo funcionan en ciudades cosmopolitas y Madrid gracias a estados extranjeros, latinos, de Europa, de todas partes del mundo, enriquece en la ciudad y entonces estos proyectos son gracias a estos, a este tipo de expatriados, nuevos residentes y vecinos que son más que bienvenidos y que bienvenidos a la ciudad, bienvenidos a Vega y todo en orden".

Onieva también expresó su descontento por lo que describió como un excesivo escrutinio público hacia sus palabras y acciones. Según reportó el medio, este contexto de atención constante contribuye a que cualquier incidente o declaración adquiera una relevancia mayor y que cualquier matiz adopte una interpretación controvertida.

La presencia de Ronaldo en Madrid coincide con una etapa de elevada atención mediática sobre su familia, tanto por decisiones personales como por factores externos, incluyendo el traslado de Georgina y sus hijos en su avión privado, según señaló el medio, motivado por la búsqueda de tranquilidad frente a la escalada bélica en Oriente Próximo, tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Durante su estadía en la capital española, Ronaldo ha optado por centrar su agenda en el ámbito privado y empresarial, evitando declaraciones sobre aspectos polémicos. El futbolista, que permanecerá varias semanas sin competir, enfoca esta etapa en su recuperación física y en avanzar en sus inversiones y participaciones en Madrid, según detalló la fuente. El desarrollo de Vega Members Club, respaldado por figuras empresariales y del entretenimiento, representa uno de los proyectos de ocio más recientes vinculados a personalidades internacionales del deporte y la sociedad en la capital española.