Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EEUU

Durante el acto de inauguración de un hospital en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abordó públicamente el caso de la familia del ministro de Salud, Alexandre Padilha, quien no pudo obtener el visado estadounidense para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de 2025. Lula relacionó este episodio con la reciente negativa de entrada a Brasil al asesor estadounidense Darren Beattie, conocido por su cercanía al expresidente Donald Trump. De acuerdo con la información publicada por el medio, el mandatario señaló que la restricción impuesta a Beattie responde directamente a la postura adoptada por Washington hacia Padilha y su familia.

Según consignó el medio, Darren Beattie pretendía desplazarse a Brasil para visitar al exmandatario Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión. Esta intención se frustró ante la decisión de Lula, quien recalcó: “Ese tipo americano que dijo que venía para acá, para visitar a Jair Bolsonaro, se le ha prohibido hacerlo y yo le he prohibido de venir a Brasil hasta que se acepte la visa del ministro de Salud”. El presidente brasileño manifestó como motivo principal de la prohibición la reciprocidad ante las trabas que enfrentó su ministro: “¿Saben que bloquearon la visa de Padilha, de su mujer y de su hija de 10 años, lo sabían?”, expuso durante su intervención, reclamando también el derecho de la familia al libre tránsito en territorio estadounidense.

Tal como publicó el medio, las limitaciones para Padilha y su entorno se inscriben en un contexto de tendencias restrictivas por parte de la administración estadounidense hacia altos funcionarios brasileños. Estas medidas se enmarcan en una serie de tensiones diplomáticas intensificadas durante la presidencia de Donald Trump, en particular por los aranceles implementados que afectaron a productos brasileños.

En fechas recientes, la defensa de Jair Bolsonaro solicitó al juez del Tribunal Supremo y responsable del proceso judicial contra el expresidente, Alexandre de Moraes, la autorización para que Darren Beattie pudiera entrevistarse con Bolsonaro en la cárcel. De acuerdo con lo comunicado por la fuente original, el juez inicialmente había dado su visto bueno, pero revirtió su decisión tras recibir información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil sobre la posible “ingerencia indebida” que la visita podría representar en asuntos internos del país. Tras esta advertencia, el propio Ministerio de Exteriores citó al encargado de negocios de Estados Unidos en Brasil, Gabriel Escobar, para solicitar explicaciones formales en torno a la situación de Beattie, reportó el mismo medio.

Además, la publicación detalla que Beattie tenía previsto participar en un foro sobre tierras raras en Brasil, evento que, según valoró el Ministerio de Exteriores brasileño, habría funcionado como pretexto para facilitar el encuentro con Bolsonaro. En cuanto a su figura pública, Beattie es especialmente conocido en Brasil por sus continuas críticas al juez Alexandre de Moraes, a quien ha acusado de censurar y perseguir a Bolsonaro y sus partidarios, y por su defensa de las sanciones promovidas por la administración Trump contra actores políticos brasileños, según el medio.

El episodio subraya el aumento de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, tanto por los aranceles como por decisiones vinculadas a visados y acceso de funcionarios y personas asociadas a ambas administraciones. Las recientes restricciones reciprocas a figuras relacionadas con los altos niveles de gobierno en ambos países reflejan la delicada situación en la agenda bilateral, indicaron diversas fuentes citadas por el medio. Con la entrada denegada a Beattie y los antecedentes de restricciones a Padilha, el escenario actual implica una escalada en las medidas adoptadas por ambos gobiernos y pone en el centro del debate posibles efectos sobre futuros contactos diplomáticos y políticos.