Brasil convoca al encargado de negocios de EEUU por la visita de un asesor de Trump a Bolsonaro

La intervención del juez Alexandre de Moraes resultó determinante para impedir una visita planificada al exmandatario Jair Bolsonaro en el centro penitenciario de Papuda. De acuerdo con la información publicada por la prensa brasileña y recogida por la agencia Europa Press, el magistrado del Tribunal Supremo decidió no conceder la autorización necesaria para que Darren Beattie, asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, accediera al recinto carcelario, a pesar de que la defensa de Bolsonaro había solicitado formalmente ese permiso. Este episodio surgió después de que el gobierno brasileño se enterara de la intención de Beattie a través de la petición presentada por los abogados del exmandatario, quien actualmente cumple una sentencia de 27 años por su implicación en el intento de golpe de Estado registrado a finales de 2022.

Según informó Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil convocó el martes al encargado de negocios de Estados Unidos en el país, Gabriel Escobar, con el objetivo de pedir explicaciones sobre los motivos detrás del viaje de Darren Beattie. Las autoridades brasileñas buscan esclarecer si la visita, oficialmente motivada por la participación de Beattie en un foro sobre tierras raras, tenía como verdadero propósito encontrarse con Bolsonaro, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. El diplomático estadounidense compareció en la sede de Exteriores, respuesta que se produce mientras persisten las dudas acerca de los vínculos entre el entorno del expresidente Trump y el núcleo político brasileño vinculado a Bolsonaro.

El medio Europa Press detalló que, aunque el juez De Moraes finalmente retiró la autorización, la visita de Darren Beattie a Brasil no se canceló. Se espera que Beattie viaje al país para asistir al evento sobre tierras raras, pero también tiene programado reunirse con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y actual figura destacada de la derecha brasileña, quien competirá en las próximas elecciones presidenciales previstas para octubre de este año. El encuentro planificado inicialmente incluía la posibilidad de reunirse con Jair Bolsonaro en los primeros días de la semana siguiente, antes de que interviniera la decisión judicial.

En paralelo, la situación de salud Jair Bolsonaro bajo custodia penitenciaria ha generado preocupación entre sus allegados y en la opinión pública. Según publicó Europa Press, el expresidente brasileño tuvo que ser nuevamente ingresado en un hospital tras presentar un cuadro de malestar, con síntomas como vómitos y escalofríos. Su hijo Flávio Bolsonaro informó a través de sus perfiles en redes sociales sobre este episodio, que se suma a una serie de visitas médicas y hospitalizaciones de Bolsonaro desde su ingreso en prisión. Durante septiembre del año anterior, mientras cumplía arresto domiciliario, Bolsonaro requirió atención médica, y posteriormente, ya interno en la prisión de Papuda, fue trasladado al hospital en al menos dos ocasiones más durante el mes de enero.

La defensa de Jair Bolsonaro ha argumentado repetidas veces que el estado de salud del exmandatario justificaría que cumpliese la condena en su domicilio, en lugar de permanecer recluido en las instalaciones penitenciarias. Sin embargo, hasta el momento, la justicia brasileña ha rechazado estas solicitudes y ha mantenido las condiciones actuales de su régimen penitenciario, de acuerdo con la información disponible.

En el contexto de estos acontecimientos, las relaciones entre Brasil y Estados Unidos enfrentan un nuevo capítulo marcado por la desconfianza y la necesidad de clarificaciones formales sobre encuentros diplomáticos y visitas influyentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño pretende determinar si existió algún intento de utilizar la coartada del evento sobre tierras raras para evadir los controles legales y facilitar una reunión privada con el exmandatario encarcelado. La participación de figuras asociadas al expresidente Trump en asuntos internos brasileños genera inquietud ante la expectativa de las próximas elecciones y su posible impacto en la campaña del senador Flávio Bolsonaro, según consignó Europa Press.

La sentencia de 27 años que Jair Bolsonaro cumple en la prisión de Papuda estuvo motivada por su participación en la crisis institucional producida por el intento de golpe de Estado a finales de 2022. Desde entonces, la situación del expresidente se ha caracterizado por una combinación de atención médica reiterada y un entorno político que sigue bajo la lupa de la justicia y de la opinión internacional. Las autoridades han reiterado la vigilancia sobre los procedimientos que regulan las visitas en los centros penitenciarios, especialmente en casos de alto perfil.

Europa Press también informó que la defensa de Bolsonaro ha presentado en diversas oportunidades argumentos dirigidos a modificar las condiciones de reclusión, señalando que las visitas frecuentes al hospital acreditan un delicado cuadro de salud. A pesar de esto, la jurisdicción competente no ha modificado la decisión inicial.

En suma, la tensión diplomática tras la visita frustrada de Darren Beattie, la situación judicial en torno a Jair Bolsonaro y los movimientos electorales del entorno político ligado al exmandatario continúan marcando la agenda informativa en Brasil, con amplia repercusión en el contexto internacional.