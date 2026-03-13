Borrell cree que Trump no ha valorado "bien" las consecuencias de la guerra con Irán

El posible cierre del estrecho de Ormuz se perfila como una amenaza directa para el abastecimiento alimentario en los países del Golfo, puesto que cerca del 80% de los alimentos que se consumen en esta región llega a través de esta ruta marítima estratégica. Josep Borrell, ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, advirtió que una interrupción en este paso podría dejar sin suministro a estas naciones, en un contexto de creciente tensión militar derivado de los ataques y represalias que involucran a Irán. Así lo publicó el medio de comunicación que cubrió las declaraciones de Borrell durante el foro ‘El nuevo (des)orden mundial’ en Madrid, donde además analizó el papel de Estados Unidos y la postura europea frente a los conflictos en Oriente Próximo.

Según consignó este medio, Borrell cuestionó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no habría apreciado de manera adecuada las consecuencias de una guerra con Irán, especialmente en lo referente a la seguridad de las rutas energéticas y alimentarias en el Golfo. El exministro español afirmó que, a su juicio, Trump "probablemente las consecuencias de esta guerra no las debía tener bien valoradas", aludiendo a una falta de planificación o previsión estratégica en la política exterior estadounidense. Además, Borrell señaló que, aunque desconoce si Teherán dispone de la capacidad militar suficiente para cerrar completamente Ormuz, advierte sobre el grave escenario que ello supondría.

El medio relató que las tensiones han incrementado notoriamente en la zona desde el ataque a la República Islámica el 28 de febrero, con una escalada de acciones militares por parte de Irán contra barcos que transitan por el estrecho. Este enclave constituye una de las principales vías para el transporte marítimo de mercancías y petróleo en la región. Borrell enfatizó que cualquier bloqueo tendría un efecto inmediato en la economía y el acceso a recursos básicos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

De acuerdo con el reportaje, Borrell también criticó el discurso que mantiene Donald Trump en redes sociales respecto al mercado energético. El presidente estadounidense había manifestado: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero". Para Borrell, estas declaraciones resultan contraproducentes para gestionar un conflicto de estas características, ya que reflejan una visión centrada en el beneficio económico sin contemplar las consecuencias sociales y humanitarias.

El análisis de Borrell, según lo destaca el medio, también se desplegó sobre el conflicto en Líbano y el papel de Israel en el país. El ex Alto Representante afirmó que las operaciones militares israelíes en el territorio libanés son comparables a las acciones desarrolladas por Israel en Gaza durante los últimos años. En sus palabras, el Ejército israelí “ha destruido todo, pero llevan un par de años”, recalca la cobertura. Borrell puntualizó que ni en la franja de Gaza ni en Líbano se ha establecido una “gradación” en la respuesta militar, lo que se traduciría en bombardeos de elevada intensidad.

En relación con la reacción europea ante la ofensiva de Washington, tal como expuso el medio, Borrell fue especialmente crítico con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalando que su intervención en política exterior sobrepasa las competencias asignadas por los tratados europeos. Borrell sugirió irónicamente que, ante tal interés en la materia, “tendrían que haberla nombrado Alta Representante, que parece que es lo que le gusta”.

El posicionamiento de líderes comunitarios frente a la influencia de Estados Unidos responde, según Borrell, al temor de que la Casa Blanca retire la ayuda militar a Ucrania, un escenario que complica la cohesión europea en el contexto de la guerra iniciada por Rusia. El medio destacó también que Borrell utilizó el caso de España para ilustrar las dificultades en alcanzar consensos dentro de la UE. Explicó que la negativa del presidente español, Pedro Sánchez, a permitir que las bases españolas sean utilizadas por el Ejército estadounidense en un eventual conflicto con Irán, evidencia una postura coherente con la política exterior sostenida por el Gobierno. Para Borrell, España rompe la unidad europea en este asunto del mismo modo en que Hungría lo hace en relación con Rusia, aunque remarcó que “es injusto” equiparar ambos casos, alegando que España representa “el país más europeísta que existe”.

Según detalló la cobertura periodística, Borrell valoró que las divergencias dentro de la Unión Europea en la conformación de políticas internacionales no superan las divisiones observadas en otras regiones. En este sentido, el ex Alto Representante hizo referencia a América Latina, donde las diferencias ideológicas entre gobiernos y la inestabilidad interna de los Estados suponen un desafío adicional para la inserción en los circuitos internacionales.

El foro ‘El nuevo (des)orden mundial’, donde se registraron estas declaraciones, sirvió de escenario para que Borrell abordara el alcance global del conflicto en Oriente Próximo, el impacto de las decisiones de Estados Unidos y el debate sobre la respuesta coordinada de Europa ante crisis internacionales. El medio de comunicación, a lo largo de su reportaje, subrayó la relevancia del estrecho de Ormuz no solo para el suministro energético, sino para la estabilidad económica y alimentaria, especialmente en el contexto de las recientes hostilidades.

De acuerdo con los informes recopilados por el medio, la situación en la región continúa caracterizándose por el incremento de la violencia y por escenarios de posible interrupción de flujos esenciales, tanto para el mercado internacional como para la vida cotidiana en los estados del Golfo. Borrell reiteró en varias ocasiones que evitar el cierre de Ormuz resulta prioritario para el equilibrio de la región y para prevenir una crisis alimentaria de gran magnitud.