Argentina crea el Consejo Federal de Delitos Económicos para coordinar la lucha contra el crimen financiero

El Gobierno argentino ha creado el Consejo Federal de Delitos Económicos para fomentar la coordinación entre las fuerzas nacionales y provinciales a la hora de investigar y prevenir la criminalidad financiera.

Según el Boletín Oficial de la República Argentina, el nuevo organismo constituirá mesas de trabajo para recabar información y realizar análisis sobre las actividades delictivas, elaborará estadísticas e informes periódicos, coordinará el intercambio de información entre las áreas competentes y emitirá recomendaciones de mejora sobre los procedimientos de investigación.

El ente estará integrado por un representante titular y otro en calidad de suplente del departamento de delitos económicos de cada una de las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires. Además, se incorporará un delegado de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos y otro de cada uno de los cuerpos policiales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Consejo estará adscrito a la Subsecretaría de Investigación Criminal, la cual, a su vez, depende de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional. El organismo no tiene asignada partida presupuestaria alguna.

