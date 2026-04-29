Johnny Cardoso: “No veo ningún favorito, tenemos confianza en nosotros”

Madrid, 29 abr (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, remarcó este miércoles, tras el empate con el Arsenal en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones (1-1), que no ve “ningún favorito”, aunque la vuelta sea en Londres, y resaltó la “confianza” en su equipo para hacer “un gran partido” y clasificarse

“No veo ningún favorito. Tenemos mucha confianza en nosotros y sabemos que podemos salir ahí hacer un gran partido y clasificarnos”, aseguró el estadounidense en zona mixta.

PUBLICIDAD

“Claro que juegas en casa y lo ideal es que sueñas que puedes salir con un resultado más tranquilo. Sabemos que es una semifinal de la Liga de Campeones y se deciden en detalles. El primer tiempo tuvimos ocasiones, no tuvimos mucha felicidad finalizando las jugadas, pero el segundo tiempo fue mucho mejor, con mucha más intensidad y creando ocasiones, que podíamos haber logrado un resultado positivo”, valoró.

Cardoso consideró “increíble” el apoyo de la afición y esperó que Julián Alvarez esté listo para el duelo de vuelta, tras retirarse lesionado en el tobillo en el encuentro de este miércoles. “Es un jugador que hace toda la diferencia para nosotros y va a estar bien”, dijo.

PUBLICIDAD