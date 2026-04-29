Agencias

Hincapié: “El árbitro se equivocó claramente, fue un penalti clarísimo”

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Madrid, 29 abr (EFE).- Piero Hincapié, defensa internacional ecuatoriano del Arsenal, opinó que el árbitro, Danny Makkelie, se “equivocó claramente” al no sancionar como penalti la acción de David Hancko sobre Eberechi Eze tras la revisión en el monitor.

“Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también y supimos contrarrestar esto. El resultado final es un poco… El penalti fue clarísimo. El árbitro se equivocó claramente. Fue un penalti clarísimo y espero que nos puedan respetar también”, señaló a ‘Movistar’.

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Hincapié aseguró que su conjunto se fue “con buenas sensaciones” del Metropolitano. “Tuvimos muchas oportunidades también. Un partido difícil y toca jugar en casa”, dijo.

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