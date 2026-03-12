Shiffrin publica mensajes abusivos recibidos por sus críticas a la situación política en Estados Unidos

Durante el periodo posterior a su consagración con la medalla de oro en el eslalon de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, Mikaela Shiffrin expuso en sus redes sociales una selección de mensajes hostiles que recibió tras emitir opiniones críticas sobre el contexto político de Estados Unidos. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, la esquiadora norteamericana, quien cuenta con 108 triunfos en la Copa del Mundo y es considerada la atleta más exitosa en la disciplina, reveló el contenido de los comentarios ofensivos en un video difundido en su cuenta verificada de Instagram, antes de participar en las pruebas de la Copa del Mundo en Are, Suecia.

La difusión de estos mensajes coincidió con los debates sobre diversidad e inclusión, valores que Shiffrin destacó al hacerse pública su postura respecto a la situación interna en Estados Unidos. Según recogió la prensa internacional, entre las respuestas negativas figuraron expresiones como "Qué vergüenza, traidora", "Quédate en Italia, zorra" y "Eres una mierda". Estos mensajes no solo cuestionaron su legitimidad para opinar, sino que apuntaron específicamente a sus declaraciones en defensa de la diversidad y la inclusión, eje central de su pronunciamiento.

La cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno mostró que esta situación no fue exclusiva de Shiffrin. Otros deportistas estadounidenses expresaron posturas críticas sobre la política migratoria de su país, en especial con relación a las medidas del gobierno para enfrentar la inmigración irregular. El medio reportó el caso del esquiador Hunter Hess, quien declaró que portar los colores nacionales no implicaba necesariamente avalar todas las políticas de Estados Unidos. Sus declaraciones recibieron atención luego de que el entonces presidente Donald Trump respondiera públicamente y calificara a Hess como "auténtico perdedor", según consignó la prensa.

Frente a la oleada de mensajes agresivos, el equipo de Shiffrin implementó medidas concretas. Según informaron al medio, la atleta se alejó de sus redes sociales durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos. La federación sostuvo conversaciones con los administradores de las diferentes plataformas digitales, solicitando la remoción de los mensajes que reportaron como abusivos, procurando minimizar el impacto negativo sobre la deportista.

La presión en línea se sumó a las críticas deportivas que recibió Shiffrin durante ciclos olímpicos anteriores. Luego de no alcanzar medallas en los Juegos de 2022, proliferaron comentarios como "volverás a fallar", recogió la prensa especializada. No obstante, en la edición más reciente de los Juegos de Invierno, Shiffrin consiguió el oro en eslalon, logrando la mayor diferencia de tiempo desde 1998 en la prueba olímpica.

El episodio expuso la manera en que las posturas políticas y sociales expresadas por figuras deportivas generan reacciones intensas dentro del espacio digital. Según señalaron los medios, la experiencia de Shiffrin y de otros atletas durante los últimos Juegos Olímpicos trajo a primer plano el debate sobre los límites de la crítica en línea y la protección de los deportistas ante el acoso digital, especialmente cuando emiten opiniones sobre temas vinculados a derechos, inclusión o políticas estatales.