Sheinbaum acusa de "traicionar al pueblo" a los diputados mexicanos que rechazaron la reforma electoral

El monto estimado de recursos que el Gobierno de México podría redirigir a programas de bienestar social, educación, salud e infraestructura asciende a unos 4.000 millones de pesos mexicanos (alrededor de 195 millones de euros), de acuerdo con los cálculos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la presentación de un nuevo proyecto legislativo. Este plan, que fue planteado como alternativa tras el rechazo de la Cámara de Diputados a la reforma electoral, mantiene el énfasis en reducir privilegios en la clase política y maximizar la destinación de fondos públicos a sectores esenciales. Según consignó Europa Press, la mandataria insistió en el uso responsable de los recursos, afirmando la intención de fortalecer la consulta popular y combatir los privilegios que aún existen en los congresos estatales y municipales.

Tras la votación en la víspera que frenó la propuesta original de reforma electoral, la presidenta Sheinbaum dirigió duras críticas en su rueda de prensa matutina hacia los diputados que no apoyaron la iniciativa. De acuerdo con Europa Press, la mandataria afirmó: “No hay que traicionar al pueblo”, subrayando la gravedad que en su opinión tiene rechazar medidas orientadas a eliminar lo que denominó “el régimen de corrupción y privilegios”. Sheinbaum recordó ante los medios que el proyecto rechazada pretendía reducir hasta en 25% la financiación pública de los partidos políticos y las autoridades electorales, además de suprimir 32 escaños del Senado y modificar las reglas para la elección de diputados plurinominales.

La votación final reportada por Europa Press arrojó 259 sufragios a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para la mayoría calificada que exigía la aprobación de la reforma. Según detalló la presidenta, los únicos votos favorables provinieron del partido gobernante Morena, de doce diputados del Partido Verde Ecologista de México y de uno perteneciente al Partido del Trabajo. Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano votaron en contra, lo que refuerza la posición de Sheinbaum sobre la existencia de grupos políticos que buscan preservar “sus privilegios”.

Durante la conferencia, la mandataria sostuvo que la reforma electoral tenía como objetivo central “acabar con los privilegios, en este caso de los partidos políticos y las instituciones electorales”, indicó Europa Press. Añadió que quienes rechazaron la propuesta no aceptan reducir beneficios que, desde la visión del Gobierno, resultan excesivos. “Es muy importante ver quién votó por disminuir los privilegios”, señaló Sheinbaum al identificar públicamente a los partidos opositores, a quienes acusó de poner intereses particulares por encima de las demandas populares.

Según informó Europa Press, la presidenta recalcó que “la lucha sigue siendo que el recurso público se vaya a la gente y también fortalecer la participación ciudadana, la verdadera democracia, la democracia de pueblo”. Aseguró haber cumplido el compromiso asumido con el electorado respecto a la presentación de una reforma en esta materia, afirmando: “Yo me comprometí que iba a enviar una reforma”.

Luego del revés legislativo, la titular del Ejecutivo federal dio a conocer la elaboración de un ‘plan B’ que, según explicó, mantiene la misma línea de austeridad e intentará nuevamente canalizar el gasto público hacia escuelas, hospitales, agua potable y programas de bienestar. Este proyecto alternativo contempla recortes a los privilegios tanto a nivel federal como en los órganos de gobierno locales y municipales, y refuerza mecanismos de consulta popular. “Que el recurso público se utilice para lo indispensable y que la mayor parte se vaya a la gente, a escuelas, hospitales, agua potable y bienestar”, reiteró Sheinbaum, citada por Europa Press.

La presidenta descartó que la primera negativa legislativa represente una derrota para el movimiento que lidera, y sostuvo que la ciudadanía percibe que no está dispuesta a negociar principios fundamentales. En palabras recogidas por Europa Press, Sheinbaum expresó: “No promovemos privilegios. En este caso no mentí, nunca robo y no traiciono, no se nos olvida cuál es el objetivo de la transformación”, reafirmando su postura respecto a la agenda de reformas que impulsa.

Por su parte, el propósito del ‘plan B’ es focalizar la reducción de gastos políticos y ampliar la consulta ciudadana, apuntando a transformar la gestión pública y la interacción entre representantes y población. Europa Press reportó que la mandataria destacó que el ahorro potencial derivado de los recortes permitiría aumentar los fondos destinados a la atención de necesidades básicas en el país.

La discusión sobre la eliminación de la reelección consecutiva en los cargos y la modificación en los esquemas de representación proporcional también formaba parte de la iniciativa rechazada, incluidos recortes significativos al presupuesto de los partidos. El debate evidenció la división existente entre los bloques legislativos y el reto que enfrenta el Ejecutivo en el avance de sus planes de reforma, como consignó Europa Press.

Desde la perspectiva del Gobierno mexicano, estos proyectos se alinean con el compromiso de erradicar prácticas asociadas a corrupción y de ofrecer una administración pública más ajustada a las prioridades sociales. Los próximos pasos de la nueva propuesta, que Sheinbaum defendió como una continuación directa de su plan original, dependerán de los procesos parlamentarios y de la reacción de los actores políticos a nivel federal y estatal, de acuerdo con lo informado por Europa Press.