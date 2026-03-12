Rusia frustra un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania para atacar a un alto cargo militar ruso en Crimea

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha informado este jueves de que las fuerzas de seguridad del país han logrado frustrar un supuesto plan achacado a la Inteligencia de Ucrania para atacar a un alto cargo militar en la península de Crimea, un territorio anexionado en 2014 por Moscú.

"Se ha evitado un acto terrorista que estaba siendo preparado por los servicios especiales de Ucrania contra un alto cargo militar que forma parte de las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia", ha indicado el FSB en un comunicado.

Así, ha explicado que el sospechoso es un residente de 39 años de la ciudad de Sebastopol que habría contactado con una "organización terrorista prohibida en Rusia por iniciativa propia y a través de Telegram". "Esta organización está controlada por los servicios especiales de Ucrania", ha aseverado.

El documento apunta a que el sospechoso se encontraba "recopilando información sobre posibles efectivos rusos con el objetivo de organizar actividades de sabotaje y terrorismo en el territorio ruso". Además, ha indicado que este habría "recibido la tarea de eliminar a un militar de las Fuerzas Armadas de Rusia colocando bajo su automóvil un artefacto explosivo improvisado controlado por radio".

Sin embargo, fue detenido antes de poder llevar a cabo el atentado. El sospechoso se encuentra de momento bajo custodia, tal y como ha destacado el FSB, que ha acusado a las agencias de la Inteligencia ucraniana de "seguir buscando a través de redes sociales e Internet posibles candidatos para perpetrar ataques terroristas y otros actos con el objetivo de dañar el país".

"Todos aquellos individuos que accedan y ayuden al enemigo serán identificados, juzgados, perseguidos y encarcelados a penas que incluyen la cadena perpetua", ha zanjado.