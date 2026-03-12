Agencias

Rusia derriba 80 drones ucranianos sobre ocho regiones rusas y los mares Negro y Azov

Guardar

Moscú, 12 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 80 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones rusas y los mares Negro y Azov, menos de la mitad que la víspera, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 80 drones ucranianos de ala fija", indicó en Telegram el mando castrense ruso.

En la región de Krasnodar fueron derribados 30 drones, y otros 14, sobre la anexionada península ucraniana de Crimea.

El resto de los artefactos aéreos fueron neutralizados sobre las regiones de Rostov, Briansk, Bélgorod, Kursk, Kaluga y Voronezh, y los mares Negro y Azov.

La víspera las fuerzas rusas aniquilaron 185 drones.

Durante este ataque resultaron dañados una línea de alto voltaje en la región de Rostov e instalaciones de dos plantas químicas en Samara. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El brent sube más del 7 % en la apertura de bolsa de Madrid y ronda 100 dólares por barril

Infobae

El Nikkei cae un 1,04 % tras repunte de precio del petróleo pese a medidas para contenerlo

Infobae

La nueva ansiedad digital: 8 de cada 10 españoles temen que alguien mire la pantalla de su móvil en espacios públicos

El incremento del uso de teléfonos inteligentes en lugares concurridos ha elevado la preocupación por la privacidad visual, según Ipsos y Samsung, ante el temor de que personas cercanas accedan a información sensible mientras se manipulan dispositivos digitales

La nueva ansiedad digital: 8

China aprueba su nuevo plan quinquenal, con foco en consumo y autosuficiencia tecnológica

Infobae

Bélgica afronta una nueva huelga este jueves que obliga a cancelar todos los vuelos de salida en su capital

Sindicatos belgas llaman a una gran protesta este jueves, paralizando las operaciones aéreas en Bruselas y Charleroi, mientras se esperan interrupciones en el transporte y amplia participación ciudadana en rechazo a los ajustes impulsados por el gobierno

Infobae