Rosa Rodríguez Rico, de Securitas Direct, presidirá Multinacionales con España

La Asociación Multinacionales con España ha configurado una nueva estructura de gobierno en la que se subraya el rol de empresas internacionales de diversos sectores dentro del tejido económico nacional. De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, la Junta Directiva ha nombrado como presidenta a Rosa Rodríguez Rico, actual directora de Asesoría Jurídica, Regulación y Relaciones Institucionales para Iberia, Italia y Latinoamérica de Securitas Direct. El medio de la asociación informó que la decisión se adoptó por unanimidad y recae en Securitas Direct la responsabilidad de liderar el organismo durante los próximos cuatro años.

La designación de Rodríguez Rico marca una etapa caracterizada por el fortalecimiento de la inversión extranjera en España y la consolidación de su posición como referente para grandes compañías internacionales. Según detalló el comunicado, desde su incorporación en 2014 a Securitas Direct, Rodríguez Rico desempeñó funciones clave en la expansión legal y regulatoria en mercados estratégicos. En 2018, asumió las funciones de Deputy General Counsel y directora de Regulación y Asuntos públicos en Verisure, la matriz de Securitas Direct, lo que permitió consolidar una visión internacional que, según el comunicado de la asociación, ahora aportará a la presidencia de Multinacionales con España.

Previamente, Rodríguez Rico desarrolló su carrera en compañías multinacionales de distintos sectores, entre ellas Vodafone, PwC y Jazztel. Según comentó la propia asociación en su nota oficial, este recorrido suma a su perfil una perspectiva transversal dentro del campo empresarial y regulatorio. En palabras de Rodríguez Rico, citadas por el comunicado, asumir este reto resulta un honor en un contexto de transformación económica en España. "Desde Multinacionales con España seguiremos trabajando para consolidar a nuestro país como un destino preferente para la inversión extranjera fomentando un entorno que promueva la innovación, el talento, la seguridad jurídica y la sostenibilidad como motores de crecimiento", enfatizó la nueva presidenta tras su elección.

Multinacionales con España informó que la composición de la nueva Junta Directiva ejemplifica tanto la diversidad como el peso de las multinacionales que operan en el ámbito nacional. El órgano de gobierno contará con representantes de empresas como Heineken España, que, a través de Pablo Mazo, desempeñará la vicepresidencia. Por otra parte, Eva Pérez de Amazon ejercerá la secretaría general, mientras que la tesorería quedará a cargo de Nacho Rodríguez de ING.

El resto del equipo directivo incluye la participación de 21 vocales provenientes de compañías de diversos sectores. Entre estos figuran Accenture, representada por Paloma Cabrera; Apple, con María Castiella; Burson, a través de Antonio Sánchez; Deloitte, con Antonio Belmonte; Diageo, por Ricardo Hernández; Expedia Group, representado por Iban Rabasa, y Google, mediante Miguel Escassi. A su vez, se integran David Miguel Ortega-Peciña de HP; Paulina Sánchez del Río, de HSBC; Alfonso González, de IBM; Marisol Mobellán, de Ikea; Macarena Barragán, de JTI; Pilar Roch, de Kyndryl; Javier López Zafra, de L'Oréal; Dolores González, de Octopus Energy; Montse Escudero, de Omnicom PR Group; Gonzalo Salafranca, de Philip Morris; Cristina Tobías, de P&G; Jorge Morillo, de SAP; Ida Gutiérrez de Escofet, de Radisson Hotel Group y Domingo Sánchez de Siemens.

De acuerdo con la información consignada por la asociación, Multinacionales con España agrupa a 55 multinacionales con operaciones en el país. Su misión se enfoca en destacar la contribución social, económica y medioambiental de estas empresas extranjeras en España, así como promover un marco favorable para la inversión que se considere estable, competitivo y abierto a la cooperación con las agendas públicas nacionales.

El medio de la asociación remarcó que su labor impulsa la proyección de España como un destino prioritario para el flujo de capital internacional, contribuyendo al progreso económico y social y alentando la atracción y el desarrollo sostenible de empresas multinacionales con capital extranjero. Según subraya la entidad, su objetivo es fomentar un entorno que favorezca el crecimiento conjunto y la prosperidad sostenible del país.