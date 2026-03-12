Petro aboga por una alianza contra el narcotráfico con todos los países americanos y sin "fundamentalismos"

El presidente Gustavo Petro expresó que dejar fuera a Brasil, México y Colombia del Escudo de las Américas representa, en su opinión, un desacierto estratégico para abordar el problema del narcotráfico en el continente. Según informó Europa Press, el mandatario colombiano insistió en que la cooperación sin restricciones ideológicas entre todos los países de América resulta fundamental para enfrentar a los grupos criminales, remarcando la necesidad de priorizar la unidad por encima de cualquier diferencia política.

Tal como publicó Europa Press, Petro manifestó públicamente su desconcierto por la exclusión de estos tres países en la referida iniciativa liderada desde Estados Unidos. El Escudo de las Américas, promovido durante la administración de Donald Trump, busca establecer una coalición militar regional dirigida contra los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, a través de sus redes sociales, el presidente colombiano subrayó que ni Colombia, ni Brasil, ni México recibieron una invitación formal para participar. “Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas”, afirmó Petro, quien rechazó así que factores ideológicos interfieran con la conformación de una alianza continental.

De acuerdo con los detalles consignados por Europa Press, la Casa Blanca se refirió a los motivos de la no inclusión de Colombia en la cumbre. Karoline Leavitt, portavoz del Gobierno estadounidense, explicó ante periodistas que la ausencia de invitación respondió al “nivel de cooperación” ofrecido hasta ahora por el Ejecutivo colombiano, que calificó como insuficiente frente a las expectativas norteamericanas para integrarse a la alianza militar.

El medio Europa Press precisó que, para el presidente Petro, convertir la lucha contra el narcotráfico en una cuestión de bloques ideológicos constituye un error sustancial. En sus mensajes, abogó por rescatar la integración regional entre los gobiernos de América Latina y el Caribe como vía para potenciar la colaboración, con independencia de las tensiones o desacuerdos políticos. El mandatario defendió que su propuesta implica un enfoque basado en la integración regional y la diplomacia como estrategias prioritarias frente a las amenazas del crimen transnacional.

En esa línea, la Casa de Nariño detalló que recientemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un intercambio con Petro centrado en la importancia de reforzar el diálogo y la diplomacia para la consecución de la paz global. Según reportó Europa Press, en esa conversación, ambos gobiernos confirmaron el interés de fortalecer la cooperación bilateral y regional ante los desafíos compartidos, y abordaron además la situación en Oriente Próximo. En el marco de esa colaboración, México anunció que participará en la próxima Cumbre CELAC-África, programada para el 21 de marzo, donde el país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Por otra parte, también este miércoles el líder colombiano se comunicó telefónicamente con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir la necesidad de profundizar los mecanismos de integración latinoamericana y caribeña. Según consignó Europa Press, ambos mandatarios ratificaron su compromiso con este propósito y confirmaron su presencia en el evento 'En defensa de la democracia', previsto en Barcelona para el 18 de abril.

Europa Press detalló que la ausencia de invitación a los tres países fue tema de debate tras declaraciones del entonces presidente estadounidense, quien argumentó que Brasil, Colombia y México sí habrían sido considerados para la cumbre del Escudo de las Américas. Frente a ello, Petro reiteró que los tres Estados desempeñan un papel clave en el combate al narcotráfico y que su exclusión no obedeció a su voluntad. Para el mandatario, fomentar la cooperación efectiva requiere superar barreras ideológicas y construir una red amplia de colaboración multinacional, involucrando a todos los países afectados por el fenómeno.

En distintos pronunciamientos, Petro ha sostenido que la criminalidad vinculada al narcotráfico trasciende fronteras nacionales y requiere respuestas conjuntas. Ha calificado como inadecuado reducir el carácter de la cooperación a afinidades políticas, y planteó la necesidad de replantear la lucha regional bajo principios de integración, diálogo diplomático y consenso multilateral. En este contexto, la diplomacia preventiva y la construcción de alianzas sin restricciones ideológicas emergen como ejes de su agenda internacional, de acuerdo con lo informado por Europa Press.

La situación pone en evidencia la tensión entre gobiernos americanos respecto a los enfoques para combatir el narcotráfico y la manera en que las diferencias políticas impactan en los esquemas de cooperación regional. La exclusión de actores centrales en la dinámica continental, según la visión del Gobierno colombiano, debilitaría la eficacia de una estrategia integral para combatir el crimen organizado, reiterando así la urgencia de mecanismos de integración sin filtros ideológicos.