Mueren siete personas en un ataque israelí contra una zona costera en el este de Beirut

Al menos siete personas han muerto y otras 21 han resultado heridas en la madrugada de este jueves en una zona costera en el oeste de la capital de Líbano, Beirut, según los datos del Ministerio de Salud, que ha informado así de un nuevo ataque israelí, tras los que ya han dejado una veintena de muertos y medio centenar de heridos en el país, al calor de la oleada de ataques realizada en la noche del miércoles.

"El ataque del enemigo israelí a Ramlet al Baida en Beirut se saldó, según un primer recuento, con la muerte de 7 ciudadanos y 21 heridos", ha indicado el centro de operaciones de emergencias de la cartera de sanidad en un comunicado recogido por la agencia oficial libanesa NNA, en el que ha situado el bombardeo en esta zona de playa en el oeste de la capital mediterránea.

El organismo ha informado así en la madrugada de este jueves de un nuevo ataque contra esta ciudad, en cuyo sur se registraron horas antes 17 heridos, después de que el Ejército de Israel afirmara haber atacado "10 cuarteles generales terroristas" de Hezbolá en el meridional barrio capitalino de Dahiye, alegando que allí se encontraban "cuarteles generales de inteligencia, un cuartel general de las fuerzas Radwan --unidad de élite del grupo chií-- y otros centros de mando".

Con todo, los oleada de bombardeos israelíes sobre Líbano de las últimas horas del miércoles también dejó 16 víctimas mortales en Baalbek, en el noreste; cuatro en Tiro, en el oeste, y dos en la gobernación de Bint Jbeil, en el sur.

Los ataques de Israel sobre el país se han reiterado desde que el partido-milicia chií libanés Hezbolá, en venganza por el asesinato del líder supremo de iraní Alí Jamenei, anunciara operaciones contra el Ejército israelí, sumándose de ese modo a las represalias de Teherán contra la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

EuropaPress

