Mueren once personas por un deslizamiento de tierra en una mina en el sur de RDC

Al menos once personas han muerto a causa de un nuevo deslizamiento de tierra que ha sepultado una mina en la ciudad de Kakanda, en el sur de República Democrática del Congo (RDC), tras la muerte de cientos de personas en incidentes similares durante los últimos meses en el país africano.

El secretario territorial de la sociedad civil local, Gabriel Kalenga, ha indicado en declaraciones concedidas al portal congoleño de noticias Actualité que hasta ahora se han recuperado once cadáveres en la mina, afectada por el deslizamiento por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días.

Así, ha afirmado que en la mina estaban presentes trabajadores chinos, que posteriormente abandonaron el lugar. "Cuando los chinos se fueron, nuestros hermanos fueron a buscar minerales para sobrevivir. Lamentablemente, tuvo lugar un deslizamiento de tierra", ha sostenido.

El sector de minero de RDC ha registrado decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida por la falta de medidas de seguridad y las malas condiciones laborales en este campo, que genera grandes beneficios y que en muchas ocasiones opera al margen de las regulaciones.

