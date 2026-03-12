Los restos óseos aparecidos en Hornachos son "compatibles" con la desaparición de Francisca Cadenas

El hallazgo de restos óseos compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos ha motivado a las autoridades a mantener un apoyo constante a los familiares de la desaparecida, quienes tras nueve años esperan la confirmación definitiva de la identidad de los huesos localizados recientemente. De acuerdo con información difundida por Europa Press, la familia ha acogido con serenidad y cierto alivio la aparición de los restos, aunque el caso todavía permanece bajo secreto de sumario y el procedimiento judicial sigue abierto para esclarecer todo lo sucedido.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, manifestó que los restos hallados en el patio de la vivienda de los dos detenidos en Hornachos son "compatibles" con la desaparición de Francisca Cadenas, quien fue vista por última vez en mayo de 2017. Según lo consignado por Europa Press, Quintana destacó que solo se puede confirmar hasta el momento la compatibilidad de los restos y que siguen a la espera de la identificación certera a través de los trabajos científicos pertinentes. Quintana recordó que la investigación para encontrar a Cadenas se ha extendido casi nueve años, período en el que el caso se ha mantenido abierto y bajo estricta investigación.

La aparición de los huesos se produjo durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, que procedió a registrar el domicilio de los dos detenidos en la localidad pacense. El delegado del Gobierno estuvo acompañado en su visita a la localidad por el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, y el nuevo general de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Velarde. Quintana reconoció el desempeño de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, calificando su labor de "profesional" y resaltando la confianza que merece este cuerpo de seguridad en la resolución de casos complejos. Además, el delegado señaló que, pese a estos avances, la investigación continúa y que los agentes científicos y judiciales mantienen su trabajo tanto en la localización de más pruebas como en el análisis de los restos.

Durante su estancia en Hornachos, Quintana sostuvo un encuentro con la familia de Francisca Cadenas acompañado por las autoridades mencionadas. Allí, agradeció a los allegados de la desaparecida por la confianza depositada en la Guardia Civil y en la investigación durante todo este tiempo, destacando que ese respaldo ha sido fundamental para mantener activo el caso. Según publicó Europa Press, los familiares han expresado cierto grado de tranquilidad tras el descubrimiento, aunque señalaron que la espera y la incertidumbre han supuesto una experiencia dolorosa a lo largo de los años.

El delegado del Gobierno subrayó la necesidad de avanzar en el análisis científico de los restos para precisar si pertenecen a Francisca Cadenas. De acuerdo a lo reportado por Europa Press, los detenidos pasarán a disposición judicial en un plazo máximo de setenta y dos horas, aunque aún se desconoce si su comparecencia se concretará en Zafra o en Villafranca de los Barros. Quintana añadió que las pesquisas aún no han concluido y que deben seguir tanto los trabajos científicos como la búsqueda de indicios que permitan el total esclarecimiento del caso.

El alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, manifestó públicamente el apoyo y la solidaridad del municipio hacia la familia de Francisca Cadenas. En declaraciones recogidas por Europa Press, Buenavista resaltó el comportamiento solidario de la comunidad vecinal, que durante casi una década acompañó a los allegados de la desaparecida en numerosas búsquedas y actividades de concienciación. El edil expresó que, pese a la trágica naturaleza del hallazgo y la posibilidad de confirmarse la identidad de los restos, la familia podría alcanzar cierto grado de descanso tras años de incertidumbre.

Buenavista señaló que tanto el esposo como los hijos de Francisca Cadenas han mostrado una actitud de serenidad tras el descubrimiento, ya que tras años sin indicios claros las expectativas de encontrar a Cadenas con vida se habían reducido considerablemente. Tanto para la familia como para el resto de la comunidad, declaró el alcalde según relató Europa Press, la prioridad es conocer la verdad de los hechos y que la Justicia determine las responsabilidades.

El caso ha impactado intensamente en Hornachos desde la desaparición de Cadenas, generando entre los vecinos incertidumbre y múltiples hipótesis. El alcalde destacó el comportamiento colectivo del pueblo durante los años de búsqueda, haciendo hincapié en la actitud respetuosa mantenida hacia la labor de la Guardia Civil, incluso en momentos de incomprensión sobre algunas decisiones adoptadas durante la investigación.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil informaron a Europa Press que los dos detenidos permanecieron la noche en dependencias del acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, mientras esta misma mañana los registros y las investigaciones proseguían en la localidad de Hornachos. Aguilar que estas tareas tienen como objetivo encontrar todas las piezas necesarias para esclarecer el paradero y el destino de Francisca Cadenas, así como dilucidar las circunstancias que rodearon su desaparición.

El trabajo de la UCO ha sido reiteradamente señalado por las autoridades y la comunidad como un referente nacional en la resolución de delitos complejos. Según detalló Europa Press, la instrucción del caso permanece bajo secreto de sumario. Las autoridades mantienen un seguimiento cercano del proceso y han reiterado que el esclarecimiento absoluto solo llegará tras la verificación científica de los restos y las diligencias judiciales correspondientes.

La desaparición de Francisca Cadenas ha marcado la vida del pueblo de Hornachos y su entorno, movilizando durante casi nueve años iniciativas sociales, rastreos vecinales y actos públicos para reclamar justicia y el esclarecimiento de los hechos. La reciente localización de los restos óseos ha supuesto un giro en la investigación, aunque todas las fuentes señalan que el proceso aún requiere pasos científicos y judiciales para llegar a una resolución definitiva.